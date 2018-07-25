طاولة الأخضر تشارك في بطولة الأردن الدولية

جدة- البلاد

يشارك منتخبنا السعودي لكرة الطاولة في بطولة الأردن الدولية للفردي والزوجي والتي ستقام على صالة الاميرة سمية بالعاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 25-2018/7/29م .

ويمثل المنتخب السعودي بالبطولة (عبدالعزيز العمري – تركي المطيري – مشاري الدوسري – نواف الطاهر – علي ال مطر- خالد الشريف – سالم السويلم – فهد القرني – خالد الحربي – عبدالله الزهراني – معاذ الشريف – طلال المطيري – هادي ابو الرحى ) والجهاز الفني / بندر العميري و نعيم العوامي و وإدارياً / أحمد العقيل و الحكم الدولي /أحمد الحمدان والإعلامي / متعب الجوهر.

ويشارك بالبطولة أكثر من 130 لاعبا ولاعبة يمثلون 12 دولة وهي ( السعودية – الامارات – الأردن – قطر – الصين – السويد – الهند – تايلاند – قبرص – مصر – هونج كونج – إيران )

كما عقدت اللجنة الفنية للبطولة الإجماع الفني بحضور ممثلي الاتحاد الدولي للعبة و الاتحادات الرياضية المشاركة بالبطولة.

وتنطلق منافسات البطولة اليوم الأربعاء 2018/7/25 وستكون منافسات اليوم الأول من البطولة فئتي البراعم والأشبال ابتداء من 9:00 صباحا وتستمر حتى الساعة 19:30 مساء وسيكون اليوم الثاني الخميس 2018/7/26م لمنافسات الناشئين واستكمال منافسات مجموعات الفردي للبراعم والأشبال وسيكون اليوم الثالث الجمعة 2018/7/27 لنهائيات فردي البراعم و الأشبال و الناشئين ، واليوم الرابع و الخامس للبطولة يومي السبت والأحد28- 2018/7/29م منافسات الزوجي للبراعم و الأشبال و الناشئين

وستكون البطولة بنظام المجموعات لمنافسات الفردي ويتأهل من كل مجموعه لاعبان وستكون منافسات الزوجي بخروج المغلوب مباشرة .

حيث تم توزيع الدول المشاركة الى 5 مجموعات وتواجد منتخبنا السعودي للناشئين (A) في المجموعة الثانية مع منتخب الهند (A) و منتخب الأردن (B) ، وتواجد منتخبنا السعودي للناشئين (B) في المجموعة الثالثة مع منتخب ايران (A) و منتخب تايلندي ، وتواجد منتخبنا السعودي للناشئين (C) في المجموعة الرابعة مع منتخب الهند (B) ومنتخب ايران (B) ومنتخب الأردن ( D).

كما تم توزيع الدول المشاركة في فئة الاشبال الى 8 مجموعات وتواجد منتخبنا السعودي للأشبال (B) في المجموعة الثانية مع منتخب ايران (A) ومنتخب الأردن (D) .وتواجد منتخبنا السعودي للأشبال (D) في المجموعة الثالثة مع منتخب الصين (A) و منتخب الامارات ( A) .وتواجد منتخبنا السعودي للأشبال (C) في المجموعة السادسة مع منتخب تايلاند و منتخب الصين (B) .وتواجد منتخبنا السعودي للأشبال (A) في المجموعة السابعة مع منتخب السويد و الصين (A) .