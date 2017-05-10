طبيب سعودي يقدم خدماته مقابل (علبة ماء)

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جدة ــ البلاد

في بادرة إنسانية تطوع طبيب سعودي بالعمل لمدة 3 ساعات يومياً لخدمة المرضى من كبار السن والمحتاجين، مقابل قيام المرضى بالتصدق عنه بـ”علبة ماء”.

ويقول الدكتور خالد الطوالة أخصائي الطب العام بمستشفى الملك خالد العام بمدينة حائل ان معاناة المرضى وبخاصة كبار السن، هي ما دفعته إلى العمل منذ ثلاثة أشهر كمتطوع خارج ساعات العمل الرسمي سواء من خلال تواجده بقسم الطوارئ بالمستشفى أو عبر تلقي الطلبات من خلال حسابه الشخصي في “سناب شات” ، مشددا على انه لا يتقاضى مقابل عمله التطوعي هذا سوى طلبه ممن يقوم بخدمته بالتصدق بـ”علبة ماء” للمحتاجين إن كان قادرا على ذلك، مؤكدا انه يتولى تنفيذ المهمة بنفسه سواء كانت إعادة صرف أدوية، أو حجز مواعيد في العيادات الخارجية، او تقديم استشارة طبية عبر السناب شات، مبينا أنه يتلقى نحو ٢٠٠ طلب يوميا ويسعى لتلبية أكبر قدر منها.