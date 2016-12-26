طرح العملات الجديدة اليوم

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الرياض – البلاد

تطرح مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، اليوم الإثنين للتداول، الإصدار السادس من العملة الورقية والمعدنية، في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسيتم تداول فئات الإصدار الجديد، جنباً إلى جنب مع العملة الورقية والمعدنية المتداولة حالياً بجميع فئاتها، بصفتها عملة رسمية للدولة؛ لتلبية احتياجات السوق من النقد.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي، قد دشنت في 13 ديسمبر الجاري، الإصدار السادس من العملة الوطنية السعودية، تحت شعار ” ثقة وأمان”، وتضمن الإصدار فئات جديدة؛ منها هللة واحدة، و5 هللات، و10 هللات، و25 هللة، و50 هللة، والريال المعدني، والريالان المعدنيان، بالإضافة إلى العملات الأساسية.

العملة الجديدة تضمنت صورًا ومعالم قيمة، ورُوعي في تصميمها الجوانب الجمالية، من خلال إضافةِ ألوان متناسقة وجذابة، وزخارف هندسية فريدة مستوحاة من التراث المعماري الإسلامي. ومن ناحية المواصفات الأمنية،

حرصت مؤسسة النقد على إنتاج ورق طباعة بمواصفات تعزيز الشريط ثلاثي الأبعاد، كعلامة رئيسة مدعومة بعلامتين أمنيتين؛ شريط فضي، وطبقة أحبار خاصة، تُظهر أشكال وزخارف ثلاثية الأبعاد، تتحرك حسب زاوية إمالة الورقة النقدية.