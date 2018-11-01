طرح المرحلة الأولى للنقل العام بحاضرة الدمام

الدمام – البلاد

أعلن رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح بن محمد الرميح أن طرح المرحلة الأولى للنقل العام في حاضرة الدمام سيكون في نوفمبر المقبل ويتم من خلالها عرض الخطوط الرئيسية التي تربط بين الدمام والمدن الرئيسية كالخبر والظهران والقطيف ورأس تنورة وغيرها،

لافتا إلى أنه سيتم إطلاق منصة التراخيص الإلكترونية يوم الأحد القادم لتسهيل إجراءات التراخيص، كما أن الهيئة بصدد إطلاق منصة بيان الإلكترونية مع بداية العام الجديد2019م، وهي منصة لربط بيانات السائق بالمركبة.

جاء ذلك في لقاء لمعاليه بغرفة الشرقية مع قطاع الأعمال بالمنطقة بحضور رئيس الغرفة عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي ونائب رئيس الغرفة حمد بن محمد البوعلي وأعضاء مجلس الإدارة مؤكدًا أن الهيئة هدفها الأساسي هو جذب الاستثمارات للقطاع بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030م أن تكون المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا.

وأوضح الدكتور الرميح أن مسؤولية الهيئة تتلخص في إعادة تنظيم وتشريع قطاع النقل بما يتوافق والمقاييس العالمية، وإنه لن يكون من اسمها نصيب إلا بوجود نقل عام آمن وفعّال ومتكامل وصديق للبيئة في كل مناطق المملكة، بما يوفر بيئة نقل ذات كفاءة وجودة عالية وبكلفة ملائمة ترتكز على أحدث التقنيات وتعزز فرص الاستثمار في صناعة النقل.