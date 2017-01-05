طرح رسائل الأميرة ديانا لموظف سابق في القصر في مزاد

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لندن ــ رويترز

ستعرض سلسلة من الرسائل القصيرة المكتوبة بخط يد الأميرة البريطانية الراحلة ديانا للبيع في مزاد علني،

وتتحدث الأميرة في إحدى الرسائل عن أن ابنها الأصغر الأمير هاري كان يعاني من متاعب في المدرسة.

وستباع الرسائل الست في مزاد بدار تشيفنز في كمبردج، وكتبتها الأميرة ديانا إلى سيريل ديكمان الذي كان يشغل منصب كبير الخدم في قصر بكنجهام لأكثر من 50 عاما.

وجاء في إحدى الرسائل التي تحمل تاريخ 20 سبتمبر أيلول 1984، أي بعد خمسة أيام من ولادة هاري: “وليام يعشق أخاه الأصغر، ويمضي وقته بأكمله، وهو يغمر هاري بالأحضان والقبلات. بالكاد يسمح للأبوين بالاقتراب.

“رد الفعل على ولادة الصغير غمرنا تماما وبالكاد أستطيع التقاط أنفاسي؛ بسبب كم الزهور التي تصل هنا.”

وفي رسالة أخرى بتاريخ 17 أكتوبر تشرين الأول عام 1992 تتحدث ديانا عن مدى استمتاع الأميرين “بالمدرسة الداخلية، رغم أن هاري يقع في المشاكل طوال الوقت.”

ومن المقتنيات الأخرى التي ستعرضها أسرة ديكمان رسائل وبطاقات وصور من أفراد آخرين من العائلة المالكة، بينهم الأمير تشارلز، والأميرة مارجريت، والملكة إليزابيث، وزوجها الأمير فيليب. ومن المتوقع أن تباع المجموعة بأكملها بنحو 15 ألف جنيه إسترليني (18500 دولار).

وكانت صحيفة “ذا انكواير” البريطانية قد نشرت في وقتاً سابق معلومات مثيرة حول قرار الضابط البريطاني جيمس هيويث الصديق المقرب لي الأميرة ديانا بيع الرسائل التي تلقاها منها في العام 1988 .

إلاّ أن هذا الخبر نفاه مقربون من الضابط، الذين أكدوا أنه لن يقوم ببيعها لأنها ذكريات خاصة، وأن كل ما قام به هو عرض المراسلات على خبير الوثائق الأصلية لتقدير قيمتها المادية، وعددها 8 رسائل و32 بطاقة معايدة من بينها إثنان من طرف الأمير ويليام.