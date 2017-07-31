طرح مسودة لائحة إدارة السلامة والصحة المهنية للمناقشة

طرحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم ،الاثنين ، مسودة لائحة إدارة السلامة والصحة المهنية على بوابة (معاً) وذلك لأخذ الملاحظات والآراء عليه قبل إقراره.

ودعت الوزارة، المهتمين وأصحاب الأَعمال في القطاع الخاص لمشاركتهم في تحسين

القرار الوزاري الخاص بتنظيم اللائحة التي تهدف إلى تطوير بيئة العمل وتعزيز ممارسة السلامة والصحة المهنية.

وأكدت الوزارة حرصها على الاستماع لكل الآراء التي من شأنها تحسين القرار قبل إصداره في صورته النهائية

يذكر أن مسودة قرار لائحة إدارة السلامة والصحة المهنية تتضمن إلزام المنشأة

بتزويد جميع الموظفين بالمعلومات اللازمة لحمايتهم في حالة الطوارئ.