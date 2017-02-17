طرح مشروع الصرف الصحي في حيين بجدة

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جدة – البلاد

طرحت شركة المياه الوطنية , مشروع المعالجة البيئية (الصرف الصحي) في حيي الهدى والطحلاوي بجنوب مدينة جدة، لتنفيذ أنابيب قطر 300ملم، و400 ملم، و500 ملم ، إلى جانب تنفيذ (1767) توصيلة منزلية، تخدم حوالي 12,369 عميلا .

وأوضح مدير وحدة أعمال جدة بشركة المياه الوطنية المهندس محمد بن أحمد الزهراني، أن البدء في أعمال المشروع ستبدأ بعد شهرين من الانتهاء من إجراءات طرح المشروع وترسيته وتسليم الموقع للمقاول،

مشيراَ إلى أن مدة تنفيذ المشروع (24) شهراً.وأشار الزهراني, إلى أن هناك مشروعات مقبلة لتطوير البنية التحتية في مدينة جدة تتضمن تنفيذ شبكات المياه والمعالجة البيئية والتوصيلات المنزلية في عدة أحياء.