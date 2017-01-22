طرح منافسة لنقل أكثر من مليون طالب وطالبة

شارك عبر واتساب

الرياض – البلاد

طرحت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي منافسة جديدة لنقل أكثر من (1.090.000) طالب وطالبة من طلاب وطالبات التعليم العام في جميع مناطق ومحافظات المملكة، على أن يتم التنفيذ أبتداء من العام الدراسي القادم وبعقود تمتد لخمس سنوات .

ويأتي طرح المنافسة لتوفير خدمة النقل لعدد 766,019 طالبة و323,986 طالباً ، في 42 مجموعة تشغيلية تغطي 13 منطقة إدارية، وفقاً للخطة التشغيلية التي وضعتها الشركة بناء على احتياجات إدارات التعليم في مختلف مناطق المملكة والميزانيات المعتمدة.

وستدخل الخدمة طور التنفيذ أبتداء من العام الدراسي القادم 1438 / 1439 هـ لبعض المناطق، في حين سيبدأ تقديم الخدمة لبقية المناطق الأخرى أبتداءً من العام الدراسي 1439 / 1440هـ.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير لخدمات النقل التعليمي الدكتور سامي بن عبدالله الدبيخي أن الشركة ستواصل جهودها لتوسيع قاعدة المنافسة واستقطاب أكبر عدد من مشغلي النقل والمستثمرين الجدد وأصحاب الأعمال في القطاع الخاص للاستثمار في مجال النقل التعليمي،

بغية دعم الشركة لأداء دورها المناط بها بتقديم خدمة نقل آمنة ومريحة للطلاب والطالبات، مشيراً إلى أن الشركة منذ تأسيسها عام 2012م تمكنت من زيادة عدد المتعهدين الذين يقدمون خدمة النقل المدرسي لطلاب وطالبات التعليم العام من (3) متعهدين فقط إلى (14) متعهداً في العقود الحالية.