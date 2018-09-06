اقتصاد

طرح مناقصة لاستيراد مليون طن شعير علفي

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time24 / ذو الحجة / 1439 هـ       6 سبتمبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم عن مناقصتها السادسة لهذا العام (2018م) لاستيراد كمية (1.020.000) طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة (نوفمبر- ديسمبر2018م) موزعه على عدد (17) باخرة بواقع (12) باخرة لموانئ المملكة على البحر الاحمر و (5) بواخر لموانئ المملكة على الخليج العربي.

وأوضح معالى محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس،أن هذه المناقصة تأتى امتداداً لخطة المملكة في تغطية الطلب المحلي من الشعير العلفي والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه،مشيراً إلى أن المؤسسة أتمت منذ بداية هذا العام ترسية توريد كمية تقدر بنحو 6.2 مليون طن.

ibrahim

كتب بواسطة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الرجاء ادخال الاجابة الصحيحة *