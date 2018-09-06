طرح مناقصة لاستيراد مليون طن شعير علفي

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم عن مناقصتها السادسة لهذا العام (2018م) لاستيراد كمية (1.020.000) طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة (نوفمبر- ديسمبر2018م) موزعه على عدد (17) باخرة بواقع (12) باخرة لموانئ المملكة على البحر الاحمر و (5) بواخر لموانئ المملكة على الخليج العربي.

وأوضح معالى محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس،أن هذه المناقصة تأتى امتداداً لخطة المملكة في تغطية الطلب المحلي من الشعير العلفي والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه،مشيراً إلى أن المؤسسة أتمت منذ بداية هذا العام ترسية توريد كمية تقدر بنحو 6.2 مليون طن.