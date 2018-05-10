طرح مناقصة لاستيراد 1.5مليون طن شعير علفي

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب اليوم, عن مناقصتها الرابعة لهذا العام 2018م لاستيراد كمية 1.500.000 طن شعير علفي للتوريد خلال الفترة يوليو – اغسطس 2018م موزعه على 25 باخرة بواقع 19 باخرة لموانئ المملكة على البحر الأحمر بكمية 1,140,000 طن و 6 بواخر لموانئ المملكة على الخليج العرب بكمية 360,000 طن.

وأوضح معالى محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس, أن هذه المناقصة تعد الرابعة لهذا العام وتأتى امتداداً لخطة المملكة في تغطية الطلب المحلي من الشعير العلفي والمحافظة على المخزون الاستراتيجي منه.

وكانت المؤسسة قد أتمت ترسية ثلاثة دفعات من الشعير المستورد منذ بداية العام الحالي بإجمالي كمية تقدر بنحو 3 ملايين طن.