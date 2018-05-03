طرح مناقصة لاستيراد 540 ألف طن قمح

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، اليوم الخميس، عن مناقصتها الثانية لهذا العام 2018م، لاستيراد كمية 540 ألف طن قمح للتوريد خلال الفترة (يوليو – أغسطس2018)، بواقع 9 بواخر، موزعة على ميناء جدة الإسلامي بواقع 6 بواخر، و3 بواخر لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.

وبيَّن محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، أن طرح هذه الدفعة يأتي في إطار خطة المؤسسة للحفاظ على مستويات الخزن الاستراتيجي من القمح وتغطية الطلب المحلي من شركات المطاحن، حيث سبق ترسية الدفعة الأولى من القمح المستورد لهذا العام بكمية 739 ألف طن.