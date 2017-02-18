طرح 113 ألف منتج سكني بالمناطق

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الرياض – البلاد

كشف المشرف العام على برنامج الاستثمار والتطوير العقاري بوزارة الإسكان، نايف الرشيد، عن طرح نحو 113 ألف منتج سكني جديد بمختلف مناطق المملكة خلال الأيام المقبلة، وذلك عقب يومين من إعلان الوزارة طرح 15 ألف منتج لمستفيدي الدفعة الأولى من المنتجات السكنية لعام 2017.

وأكد أن المنتجات تشمل “فللا، وتاون هاوس، وشققًا سكنية”، لافتًا إلى أن الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الإسكان والأهداف الاستراتيجية لتحفيز القطاع السكني، تشمل رفع نسبة التملك من 47 % إلى 52 %، ورفع كفاءة المطورين، وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين، وتسهيل الاستثمار في القطاع السكني، وتمكين المواطن من الحصول على سكن ملائم.

وكانت الوزارة أعلنت الأربعاء الماضي عن 15653 منتجًا سكنيًّا لمستفيدي الدفعة الأولى من المنتجات السكنية لعام 2017، منها 7700 قرض تمويلي من صندوق التنمية العقارية، و7953 منتجًا سكنيًّا من وزارة الإسكان.