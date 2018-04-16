طرح 21840 منتجًا سكنيا وتمويليا للدفعة الرابعة

الرياض – البلاد

أعلنت وزارة الإسكان، وصندوق التنمية العقارية الدفعة الرابعة من برنامج “سكني” لعام 2018م، وبإجمالي يصل إلى 21840 منتجاً سكنياً وتمويلياً، تتوزع على جميع مناطق المملكة، وذلك ضمن مستهدفات البرنامج خلال العام الجاري، والبالغة 300 ألف منتج، ليصبح مجموع ما تم تخصيصه خلال الأشهر الأربعة الأولى 83562 منتجاً سكنياً وتمويلياً.

وأوضحت الوزارة خلال المؤتمر الصحافي أمس بالرياض، عن تفاصيل المنتجات السكينة، وتوزيعها الجغرافي، مشيرة إلى أن هذه الدفعة تشمل تخصيص 7686 وحدة سكنية تحت الإنشاء (البيع على الخارطة)، بالشراكة مع المطوّرين العقاريين، موزعة على منطقة مكة المكرمة 1020، ومنطقة القصيم 2148، وجازان 4170، و160 وحدة في الرياض، و188 في المنطقة الشرقية، فيما تتوزع الأراضي المجانية، والبالغة 5854 أرضاً على تسع مناطق، تشمل 1845 أرضا في مكة المكرمة، و1484 في منطقة نجران، و1015 في عسير، و590 في جازان، و396 في الجوف، و 224 في المنطقة الشرقية، و125 في الرياض، و95 في الباحة، و80 أرضاً في منطقة القصيم.

كما تشمل الدفعة 8300 قرضاً عقارياً من صندوق التنمية العقارية، بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، موزعة على جميع مناطق المملكة، وتشمل 2189 في منطقة الرياض، ومكة المكرمة بـ 1346، والمدينة المنورة بـ 706، والقصيم بـ724، والمنطقة الشرقية بـ 1014، وعسير بـ 610، وتبوك بـ 299، حائل بـ 308، والحدود الشمالية بـ 234، وجازان بـ 169، ونجران بـ 311، والباحة بـ 162، والجوف بـ 228.