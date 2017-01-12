طرح 270 ألف منتج سكني و 5600 قرض عقاري

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الرياض – البلاد

تعتزم وزارة الإسكان الإعلان بشكل رسمي عن تفاصيل المنتجات السكنية، التي تنوي تخصيصها، وتوزيعها الأحد القادم. وقالت مصادر: إن الوزير ماجد الحقيل سيعقد مؤتمراً صحافياً ظهر الأحد .

وستعلن وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري الأسبوع المقبل، عن بدء توزيع أكبر دفعات من منتجات الدعم السكني في تاريخ الوزارة والصندوق العقاري ، وتخصيص حوالي 270 ألف منتج سكني خلال الفترة المقبلة، ما بين فلل وقطع أراض وقروض عقارية.

وأشارت إلى أن قروض صندوق التنمية العقاري ستصل إلى 5600 قرض في الشهر الواحد، وستأتي وفقاً للآلية الجديدة التي اتجه لها الصندوق لصرف القروض؛ حيث ستكون بالتعاون مع البنوك المحلية؛ وفق آلية جديدة وفوائد مخفضة بعد دعمها من الصندوق.

وكان معالي وزير الإسكان المهندس ماجد الحقيل قد أعلن مؤخرًا، أن صندوق التنمية العقاري يعتزم الإعلان عن دفعة جديدة خلال شهر يناير، ستكون الأكبر في مسيرة الصندوق خلال الـ40 عاماً الماضية.

من جهة اخرى أكد مراقبون أن المرحلة القادمة سوف تشهد إقبالا كبيرا على استيعاب أكبر عدد من المطالبين بالاسكان في حين يزداد العرض نتيجة هبوط أسعار العقار.

إلا أن هناك عقاريين واقتصاديين يرون أن ذلك لن يكون بالحد الأعلى من الهبوط كما يعتقد البعض ،ولكنهم أيضا حددوا مناطق ومدنا يمكن أن تهبط فيها الأسعار .

وهو مالن يحصل في المدن الرئيسة خاصة في الأحياء الحديثة التي تتمتع بخدمات متكاملة إضافة إلى أطراف المدن التي سوف تتأثر بشكل أكبر لعدم وجود الخدمات المتكاملة في بعضها.

وقد توقفت بعض مكاتب العقار عن نشاطها في الوقت الذي عاودت فيه البنوك دراسة التمويل العقاري بالشكل الذي يضمن حقوقها في المرحلة القادمة.