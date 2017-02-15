طرح 33 ألف وحدة سكنية أمام المطورين العقاريين

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جدة ــ البلاد

أعلنت وزارة الإسكان عن طرح 32924 وحدة سكنية، أمام المطورين العقاريين للتصميم والتسويق والبناء، عبر المواقع التي تمتلكها الوزارة.

وحددت الوزارة 18 موقعا بمناطق المملكة وهي “الرياض، الدمام، القطيف، الخرج، الأحساء، المبرز، الدوادمي، العيينة، تبوك، جازان، حائل، خميس مشيط، رابغ، أرض الإشغال، عنيزة، ينبع البحر، أبها، عرعر” لبناء فلل وفلل متلاصقة.

وأكد متخصصون وخبراء بقطاع العقار أن الإعلان عن 32924 وحدة سكنية سيسهم في تحريك السوق العقاري في عدد من مناطق المملكة، مشيرين إلى أن الهدف من توزيع المواقع إلى عدة مناطق عمل، هو إسنادها لعدد أكبر من شركات التطوير العقاري، واتاحة فرصة أكبر لمشاركة جميع فئات شركة التطوير العقاري باختلاف قدراتها وإمكانياتها وعدم حصرها في الشركات الكبرى.

وقال الخبراء إن إسناد المشروع لعدد أكبر من المطورين يسهم في إمكانية سحب المشروع في حال تعثر أو تأخر المطور من إنجازه وإسناده إلى مطور آخر حسب ضوابط الوزارة، بما يضمن استمرار المشروع وتسليمه في الوقت المحدد؛ الأمر الذي سيدفع جميع المطورين إلى الحرص والتركيز على إنهاء المشاريع في المواعيد المحددة.