طرد ” بوكو حرام” من آخر معاقلها في نيجيريا

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أبوجا- وكالات

قال الرئيس النيجيري: إن الجيش تمكن من طرد مسلحي جماعة بوكو حرام من آخر معسكر كانت تتحصن فيه، في معقلها بأدغال سامبيسا في الشمال الشرقي من ولاية بورنو.

وأضاف محمد بخاري في بيان: إن “الإرهابيين في حالة فرار، ولم يعد لهم مكان يختبئون فيه”.

وسقط المعسكر في قبضة القوات الحكوميةأمس حسب بيان الرئاسة.

ويشن الجيش النيجيري منذ أسابيع عمليات هجومية كبيرة لاستعادة السيطرة على أدغال سامبيسا.

وهناك تكهنات بأن بعض تلميذات تشيبوك اللاتي اختطفتهن بوكو حرام في عام 2014 كن محتجزات في هذه الأدغال.

وقالت بعض الفتيات اللاتي أفلحن في الفرار بعيد اختطافهن، إنهن كن محتجزات في هذه الأدغال.

وتمكن الجيش النييجيري من استعادة السيطرة على عدة مناطق منذ انطلاق عملياته في شهر فبرايرالماضي.

ولا تزال بوكو حرام تشن هجمات انتحارية في الشمالي الشرقي من نيجيريا، وفي دولتي النيجر والكاميرون المجاورتين.