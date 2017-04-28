طرد (قناة حوثية) من مهرجان الإعلام العربي بتونس

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تونس ــ وكالات

تلقت فضائية “المسيرة” الناطقة باسم الانقلابيين الحوثيين في اليمن، صفعة قوية، اثناء محاولتها المشاركة بمهرجان الإذاعة والتلفزيون للدول العربية الذي يقام في تونس.

وقالت مصادر محلية تونسية، انه تم طرد قناة “المسيرة” من المؤتمر، وطلب منها المغادرة على الفور.وقامت إدارة المهرجان بناء على طلب وزارة الإعلام اليمنية وبالتعاون مع الأشقاء في دول الخليج بتوقيف معرض كانت تقيمه القناة الحوثية في مهرجان الإذاعة والتلفزيون العربي، وتقوم فيه بالترويج للانقلاب والحوثيين. وأشارت المصادر إلى أن السلطات التونسية تجاوبت مع الطلب، وأعطت قناة الحوثي وصالح مهلة ساعة للمغادرة والعودة من حيث جاءت .