دولية

طرد مشبوه جديد إلى نائب أوباما

كتبه ibrahim abd el gffaraccess_time13 / صفر / 1440 هـ      25 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق
أعلنت سلطات الأمن الأمريكية اليوم العثور على مزيد من الطرود المشبوهة بينما تكثف جهودها لملاحقة المسؤولين عن إرسال طرود ملغومة إلى ديمقراطيين بارزين .

وذكرت سلطات الامن ان أي من الطرود التسعة لم تنفجر ولم ترد بلاغات عن وقوع إصابات.

وقالت مكتب التحقيقات الفيدرالي (الاف بي اي) إنه عثر على طرد مشبوه كان موجهاً إلى نائب الرئيس السابق جو بايدن في منشأة بريدية بمقاطعة نيوكاسل في ولاية ديلاوير

مضيفاً أن طردا آخر أرسل أيضا إلى الممثل روبرت دي نيرو.

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض إنه تم إطلاع الرئيس ترامب على أمر الطردين اللذين استهدفا بايدن ودي نيرو.

وأضافت في مقابلة متلفزة اليوم أن البيت الأبيض يواصل إدانة أي محاولة لارتكاب أعمال عنف وسيواصل توجيه الموارد الاتحادية إلى التحقيقات الجارية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد عن إرسال هذه الطرود.

ibrahim

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