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خاص البلاد / نيفين عباس

العباءة من الملابس المفضلة للكثير من النساء فهى لا تعطى إطلالة مميزة وأنيقة للمرأة وحسب بل لها طابع خاص فى قلب كل النساء العربيات

ولطرق العناية بالعباءة شروط خاصة فى الإهتمام بها فهى لها طريقة معينة فى غسلها وتجفيفها ستتعرفى عليها سيدتى عبر السطور التالية

أولاً العباءات الملونة وطرق العناية بها

إحذرى من غسل العباءة الملونة قبل أى شيئ مع الملابس الأخرى خاصة العباءة السوداء لأن اللون الأسود قد يؤثر على الألوان الأخرى

وإذا كنتِ ممن يحبون إرتداء العباءة الملونة بشكل يومى فيفضل غسل العباءة مرتين أو ثلاث بالإسبوع الواحد ولكن بالشامبو المخصص لها والإبتعاد عن الغسيل الجاف لها رغم أنه الأفضل ولكن غسلها بالشامبو المخصص سيجعلها نظيفة ويحافظ عليها أكثر

وعند تصفية العباءة يجب أن لا توضع فى شمس حارقة للغاية ولا على حبل الملابس بشكل مباشر لأن من الممكن أن يترك الحبل علامة عليها كما أن المشابك الخشبية قد تترك صدأ على العباءة

والإكتفاء بتعليقها لتصفية الماء منها حتى تجف لأن الحرارة قد تفقد العباءة مظهرها والحرص من عدم فركها بشدة أثناء الغسيل لأن من الممكن أن تتلف الخيوط بها خاصة إن كان بها الكثير من التطريز

ثانياً العباءات السوداء اللون وطرق العناية بها

من أبرز المشاكل التى تعانى منها النساء هو تعرض العباءة للبهتان وفقدان لونها الأسود الرائع وتلك المشكلة ناتجة عن الغسل الخطأ للعباءة

يجب معرفة نوع القماش المصنوعة منه العباءة لأنه سيحدد طريقة غسلها لأن هناك بعض العباءات تنكمش وتتكسر نتيجة الغسيل وأيضاً هناك أنواع من العباءات لا تستطيع المرأة كيّها لأنها تتعرض للتلف بسبب حرارة المكواه

كما أن غسل العباءة بالمساحيق العادية يعرضها لظهور خطوط بيضاء بها وبهتان للون لذلك يجب غسلها بالشامبو المخصص للعباءات السوداء اللون لأنه يحافظ عليها وعلى لونها أطول فترة ممكنة

ويفضل غسل العباءة على اليد وبدون فرك شديد لها حتى لا تتلف الخيوط أو تقع بعض القطع المطرزة بها كما بالعباءة الملونة

ويفضل أيضاً تخفيف الشامبو فى قليل من الماء قبل وضعه على العباءة وعدم وضعه بشكل مباشر عليها

ولا تنسى عزيزتى تجفيف العباءة بنفس الطريقة التى تجفف بها العباءة الملونة

كما أن كىّ العباءة السوداء يكون وهى مقلوبة وبمكواة بخار ويجب عدم الإفراط فى كيّها لأن حرارة المكواة تتلف الملابس سريعاً