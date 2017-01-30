طرق تساعدك على تنويم الطفل المولود سريعاً

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خاص البلاد / نيفين عباس

تعانى الأمهات من مشكلة عدم نوم الطفل حديث الولادة ، ويشكل بكاء الرضيع ليلاً إزعاجاً كبيراً على الأسرة

فالأم تكون مضطرة إلى السهر طوال الليل تغنى وتداعب الرضيع حتى يخلد للنوم ولكن دون جدوى مما يجعلها تشعر بالنهار بالتعب الشديد والإرهاق

هناك بعض الأمور التى ستدهشك عند معرفتها تساعدك بشكل كبير فى جعل الطفل الرضيع يخلد للنوم سريعاً دون تكبد عناء ومشقة السهر به حتى يخلد لنومه الهادئ

فى البداية يجب أن تعلمى أن الرضيع خاصة فى الشهور الأولى يتعلق ببعض الضوضاء الخفيفة التى كان يشعر بها أثناء حملك

فلن تصدقى أن صوت مجفف الشعر أو المكنسة الكهربائية أو الخلاط من الممكن عند تشغيله لدقائق

يجعل طفلك يشعر بالإسترخاء ويخلد سريعاً للنوم فهو يشعر بنفس الأصوات والضوضاء التى كان يشعر بها أثناء حملك

كما يمكن النزول بالطفل فى حال البكاء المستمر دون توقف إلى الشارع والتمشية قليلاً فهذه الطريقة ستجعله يشعر بالهدوء وينام سريعاً

وليس بالضرورى الخروج من المنزل ليلاً حتى لا يتعرض لنوبة من البرد أو الأنفلونزا

يكفى أن تنزلى به على درجات السلالم قليلاً فيشعر أنه فى مكان مختلف وينام سريعاً

حاولى تمرير بعض المحارم الورقية أو المناديل الناعمة على وجه الطفل

ولكن يجب أن تكون بيضاء اللون وناعمة للغاية فهى حتماً ستجعل الطفل ينام سريعاً

ومن الممكن تشغيل بعض أيات القرآن الكريم بصوت هادئ وخافت

فهى الحل الأمثل لنوم الطفل سريعاً فهى تنزل الطمأنينة والسكينة على النفس للكبار والصغار

حاولى إستخدام زيت الخزامى أو اللافندر إن كان طفلك لا يعانى من حساسية منه

فهو له عامل كبير فى الإسترخاء ويستخدم فى صالونات التجميل والمساج للإسترخاء

المسح على رأس الصغير من الأعلى للأسفل وبحركات دائرية تشبه المساج الخفيف للغاية على وجهه تساعد بشكل كبير فى خلوده للنوم فى أقل من دقيقة

قومى بالمسح على رأسه من أعلى لأسفل ثم قومى بعمل حركات دائرية على وجهه ستجديه يخلد للنوم سريعاً

أيضاً هناك بعض الأمور التى يجب أن تراعيها عند خلود الطفل للنوم

ولعل أهمها أن تعدى فراش مريح للطفل والبقاء بجواره قليلاً بعد وضعه بفراشه وجعل إضاءة غرفته خافته وتتأكدى من أنه مُغطى جيداً