طرق تنسيق الحجاب مع الفساتين السواريه

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خاص البلاد / نيفين عباس

تواجه الكثير من المحجبات حيرة فى إختيار الحجاب المناسب لفستان السهرة أو السواريه ، لأن هناك بعض المعايير التى يجب إتباعها حتى تحصلى على إطلالة فى غاية الأناقة متناسبة مع الفستان الذى ترتديه

فى البدء عليكِ أولاً وضع بعض المعايير التى تناسب المرأة المحجبة عند الرغبة فى شراء فستان سواريه أو سهرة ، فلا يجوز إختيار فستان ضيق للغاية لا يتناسب مع طبيعة الحجاب والحشمة ويبرز تفاصيل الجسم بشكل ملفت للغاية

إبتعدى قدر الإمكان عن الفساتين التى تكون مصممة من قماش الليكرا والفساتين المصنوعة من القطن ليس لأنها لا تتناسب مع السهرات والحفلات وحسب بل لأنها أيضاً تأخذ شكل الجسم مما يعرضك للإنتقادات الحادة كما ستكونين بإطلالة غير مناسبة لطبيعة الحجاب على الإطلاق

إبتعدى عن إختيار فساتين مصممة قصيرة من الأمام وطويلة من الخلف لأنها غير مناسبة للمرأة المحجبة ولا يمكن إغفال تعرية الساقين بها ، أيضاً إرتداء البنطال الضيق لحل المشكلة سيجعلكِ مادة للسخرية من الأخرين ويفسد إطلالتك بالكامل

هناك بعض التصاميم الجديدة الخاصة بالمحجبات ستلاحظيها فى فساتين السواريه وهى جاكيت قصير ، أنصحكِ بإقتناء جاكيت قصير مع الفستان فهو سيعطيكِ مظهر جذاب وإطلالة حتماً مميزة ولكن يجب مراعاة إختياره بلونٍ مناسب للفستان فعلى سبيل المثال إن كان الفستان إسود اللون يفضل إختيار جاكيت ذهبى اللون

من الأفضل لكِ كمحجبة تصميم الفستان بدلاً من شراءه فبعض الفساتين السواريه الجاهزة يكون بها بعض العيوب فى التفصيل قد لا تتلائم معكِ ومع حجابك فالأفضل حياكة فستان متناسب أولاً مع طبيعة الجسم وشكله وثانياً يضمن لكِ الراحة فى الجلوس والحركة ويكون مناسب للحجاب

عند إختيار فستان سواريه بألوان فاتحة ربيعية قليلاً يفضل إختيار حجاب لون داكن قليلاً حتى يتناسب مع لون الفستان

لا تحاولى تغيير لون الفستان عن طريق إرتداء توب Top أسفل الفستان بلون مختلف عنه فها الأمر سيفقد الفستان أناقته وتصميمه

لأن الأناقة خاصة فى فساتين السهرات تكمن فى أن يكون الفستان الخاص بكِ بلونٍ واحد