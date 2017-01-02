طرق لتعزيز المناعة

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خاص البلاد / نيفين عباس خبيرة الطهى والتغذية

المناعة هى المسؤول الأول عن صحة الإنسان لأنها تلعب الدور الهام فى التصدى للفيروسات والأمراض ، ومع فصل الشتاء تكثُر الإصابة نزلات البرد والأنفلونزا بسبب نقص المناعة بالجسم

هناك بعض الطرق التى يجب إتباعها لتعزيز المناعة بالجسم حتى نقلل من إصابتنا بالأمراض المتعددة

أولاً بالنسبة للطعام هناك خمس أنواع من الأطعمة الأساسية التى تعزز من المناعة بجسم الإنسان أبرزها الثوم ثم يأتى بعده الخضروات ثم الحمضيات ثم الأسماك ثم الحليب ، فالثوم غنى بمركبات كبريت ومضادات أكسدة كما أنه يحد من خطورة الإصابة بالسرطان لذلك يجب الإكثار من تناوله وإدخاله فى السلطة والتتبيلات المختلفة للمشاوى مع مراعاة عدم قليه حتى لا يفقد قيمته ، أم عن الخضروات فتأتى على رأس القائمة البروكلى والملفوف والزهرة لأنها خضروات تحتوى على مواد منشطة تعزز من المناعة وتقويها كما أنها تحميه من الخلايا السرطانية وتخلص الجسم منها ، وللحمضيات دور هام جداً فى تعزيز المناعة لأنها تحارب سرطان المعدة والمثانة والثدى لذلك يجب الحرص على تناول البرتقال واليوسفى والجريب فروت والفراولة والكيوى والجواف ، للأسماك دور أيضاً فهى تحتوى على أحماض دهنية أو كما يسمى أوميغا3 وهى أحماض تقوى القلب والكريات البيضاء وتحصن جهاز المناعة ضد الإلتهابات ويعتبر لحم سمك التونا والسلمون والسردين من أهم ثلاث أنواع سمك تفيد بالغرض ، الحليب يحتوى على بروبيوتيك وهى بكتيريا غير ضارة ضرورية تساعد على الهضم وتعيق نمو البكتيريا الضارة

ثانياً الأمور التى يجب إتباعها للمحافظة على المناعة وهى

ممارسة الرياضة بشكل منتظم لمدة نصف ساعة فى اليوم لثلاث أو أربع أيام

أخذ قسط كافى من النوم

شرب مياه بكميات كافية للجسم تصل إلى 12 كوب

التعرض للشمس لإمداد الجسم بفيتامين د

الإبتعاد عن التوتر والقلق والعصبية

تخفيف تناول الوجبات الغنية بالدهون والسكريات وإتباع حمية صحية

الإقلاع عن التدخين لأنه يضر كل أجهزة الجسم

تناول المضادات الحيوية بقدر مناسب تحت إشراف طبيب

الإبتعاد عن الأجواء الكئيبة أو قراءة القصص الحزينة ومشاهدة أفلام كوميدية والتواجد مع أشخاص لديهم طاقة إيجابية ويتمتعون بروح الدعابة والمرح