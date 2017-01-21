طرق مهمة لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت

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عواصم- وكالات

يشكل الإنترنت أهمية قصوى للأبناء إلا أنه يحتوي العديد من السلبيات التي قد تؤثر سلباً عليهم حال غياب المتابعة الدورية للمواقع التي يتصفحونها والمعلومات التي يستقونها ولهذا يستوجب على الوالدين أن يضعا أمام الأبناء قائمة مواقع ذات محتوى ثري ينفعهم في دراستهم وحياتهم بوجه عام.

ويعد التجسس من أسوأ الأشياء التي قد يرتكبها الآباء تجاه أبنائهم عبر شبكة الإنترنت؛ وبالتالي من المفيد أن يكون الآباء مشاركين في شبكات التواصل، مثل: “فيسبوك”، و”تويتر”، ليتمكنوا من إلقاء نظرة على الصفحة الشخصية بأبنائهم، مع أهمية تمتُّع المراهقين والشباب بمساحة خصوصية.

ومن المستحسن أن يُحدد الوالدين وقتاً للجلوس معاً معهم على شبكة الإنترنت، وتصفح المواقع الهادفة، كالموسوعات العلمية، والمواقع الإخبارية؛ ليعرف أن الإنترنت بالأساس شبكة للمعلومات والمعرفة.

وحين يتصفح ابنك الإنترنت بهدف الوصول لمعلومة ما، لا بد أن تراجع معه ما وصل إليه؛ لأن ليست كل المعلومات المتداولة عبر الإنترنت صحيحة.

وإذا كنت تستخدم شبكة اجتماعية مشتركة مع الأبناء على الإنترنت، فمن الأفضل أن تطلب منهم إلقاء نظرة على صفحتهم الشخصية؛ لمتابعة ما يفعلونه وما يهتمون به، حتى لا يرتكبوا أخطاء أو يصادقوا أشخاصاً يضرون بهم، ومن الممكن أن تتعلل برغبتك في إلقاء نظرة؛ لمقارنة شيء ما على صفحتهم بنظيره على صفحتك.