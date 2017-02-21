طريقة صنع الشمع بالمنزل مع نيفين عباس

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خاص البلاد / نيفين عباس

نقدم لكم عبر السطور التالية طريقة صنع الشموع بالمنزل بأقل تكاليف

الأدوات اللازمة لصنع الشموع بالمنزل

أكواب تتحمل حرارة المايكرويف

أعواد خشبية لتقليب الشموع

بعض الخيوط الخاصة بالشموع

قليل من الزيوت العطرية أو روائح الفاكهة بحسب الرغبة

أكواب زجاجية شفافة من البايركس

قليل من أقلام ألوان الشمع فى حال الرغبة فى عمل شمع ملون بشكل جمالى أكثر

2 كوب من الشمع الأبيض المبشور

طريقة صنع الشموع بالمنزل

نحضر الأكواب التى تتحمل حرارة المايكرويف

ثم نضع بها الشمع المبشور

فى حال الرغبة بتلوين بعض الشموع نقوم بتقشير أقلام ألوان الشمع وتكسيرها فوق كوب من أكواب الشمع المبشور

نقوم بأخذ الأكواب ونضعها فى المايكرويف

تترك حتى تمام ذوبان الشمع والألوان

فى تلك الأثناء

نقوم بوضع الخيوط فى الأكواب الزجاجية البايركس

ثم نخرج الشمع بعد تمام ذوبانه

ثم يضاف له الزيوت العطرية ومن الممكن وضع بعض الروائح الخاصة بالفواكه أو جوز الهند والورود على سبيل المثال

ثم نقوم بتقليب الشمع جيداً بواسطة العصى الخشبية

نقوم بإحضار الأكواب الزجاجية البايركس

ثم نضع برفق بها الشمع مع مراعاة عدم إغراق الخيط داخل الشمع وتعليقه بواسطة عود خشبى أو أداة تجعله مستقيم

يترك الشمع فى الأكواب حتى تمام تجميدة مرة أخرى

بعد أن يبرد الشمع تماماً نقوم الأن بإستخدامه بحسب الرغبة

من الممكن تلوين الشموع لتناسب ديكور الغرف والمنزل فعلى سبيل المثال من الممكن تلوين الشمع بواسطة اللون الوردى إن كانت غرفة خاصة بالفتيات أو الأزرق إن كانت غرفة خاصة بالأولاد أو من الممكن تلوين الشمع باللون الأحمر لغرفة نوم الزوج والزوجة لإضفاء جو من الرومانسية على الغرفة خاصة فى المناسبات الخاصة بالزوجين كما يمكنك تلوين الشمع باللون العاجى أو البنى ووضعه فى المطبخ ليناسب ديكور مطبخك أو تلوين الأكواب الزجاجية بقليل من الجليتر اللامع لإعطاء الأكواب والشموع مظهر رائع مميز خاصة فى أوقات الأعياد والمناسبات السعيدة كالخطوبة والإحتفال بأعياد الميلاد كما يمكن لصق القليل من بتلات الورود على جوانب الأكواب الزجاجية البايركس قبل وضع الشمع الذائب بها