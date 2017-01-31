طريقة عمل التشيز كيك المخبوز بالفرن

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خاص البلاد / كتبت الشيف نيفين عباس خبيرة الطهى والتغذية

التشيز كيك هى الحلوى الأكثر شعبية على مستوى العالم ، يعود أصول التشيز كيك لليونان ولكن تختلف طرق عملها من دولة إلى دولة أخرى ولها من النكهات والطرق ألاف الوصفات ولكن يظل الطريقة الأمريكية والتى عبارة عن طبقة من البسكويت والكريم والجبن فى المنتصف مع الفواكه أو الصوص على الوجه هى الطريقة الأكثر شيوعاً على جميع أنحاء العالم

للتشيز كيك طريقتين عمل أساسية وهى الطريقة الباردة أى بدون خبز فى الفرن والطريقة المخبوزة فى الفرن ، وبين الإثنين هناك بعض الإختلافات فى المكونات وطريقة العمل نظراً لأن الثانية تحتوى على كمية من البيض

نقدم لكم اليوم طريقة عمل التشيز كيك التقليدى المخبوز فى الفرن

المقادير اللازمة لعمل التشيز كيك التقليدى المخبوز فى الفرن

أولاً للطبقة الأولى نحتاج إلى

2 كوب من بسكويت القمح الكامل بدون ملح

150 جرام من الزبدة المذوبة

ثانياً للطبقة الثانية نحتاج إلى

400 جرام من كريمة الخفق

400 جرام من الجبن الكريمى

4 ملعقة كبيرة من نشا الذرة

كوب من السكر البودرة

6 حبات من البيض الطازج بدرجة حرارة الغرفة

ملعقة كبيرة من خلاصة الفانيليا

ربع ملعقة صغيرة من الملح لتوازن الطعم مع السكر

ثالثاً للطبقة الأخيرة وهى إختيارية سنحتاج إلى

فواكه موسمية

أو مربى بنوع مفضل

أو صوص شوكولاتة أو توفى

أو كرز مُعلب

طريقة عمل التشيز كيك التقليدى المخبوز بالفرن

نبدأ أولاً فى عمل الطبقة الأولى

نقوم بتسخين الفرن أولاً على حرارة متوسطة 180 درجة

نقوم بطحن البسكويت ناعماً للغاية مع الزبدة

نحضر صينية التشيز كيك سهلة الفتح

ثم نقوم بفرد طبقة البسكويت والضغط عليها قليلاً براحة اليد

نضع الصينية بالفرن لمدة 5 دقائق ثم تخرج وتترك لتبرد

نقوم بعمل الطبقة الثانية

تخفق الكريمة فى وعاء حتى تصبح كثيفة القوام

ثم تخفق الجبن مع السكر فى وعاء منفصل أخر

نقوم الأن بإضافة الكريمة للجبن وتقليبها برفق

نضع لمزيج الكريمة والجبن نشا الذرة وحبات البيض والفانيليا والملح

نقوم بخفق المزيج جيداً حتى تتجانس جميع المكونات معاً

نقوم بإحضار الصينية ونلف أطرافها من الخارج بورق الفويل

ثم نضع داخلها حشو الكريمة والجبن والبيض

توضع الصينية فى صينية بحجم أكبر قليلاً منها

وتُحمل برفق إلى الفرن

قبل دخولها الفرن نقوم بوضع ماء ساخن فى الصينية ذات الحجم الأكبر حتى تنضج التشيز كيك على البخار

توضع فى الفرن على الرف الأوسط وتترك لمدة 45 دقيقة أو حتى تصبح متماسكة

تخرج وتترك ليلة كاملة أو حتى تبرد تماماً

ثم تزين بالتغطية المُفضلة وتقدم باردة