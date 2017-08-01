طريقة عمل التفاح المغطى بالكراميل الأحمر من الشيف نيفين عباس

خاص البلاد / الشيف نيفين عباس خبيرة الطهى والتغذية
نقدم لكم عبر السطور التالية طريقة عمل التفاح المغطى بطبقة الكراميل الأحمر اللامع المقرمش
المقادير اللازمة لعمل التفاح المغطى بالكراميل الأحمر
10 حبات تفاح
10 قطع من عصا المصاصة
3 كوب من السكر الأبيض
نصف كوب كورن سيرب (عسل الذرة – عسل الجلوكوز)
كوب من الماء
نصف ملعقة صغيرة من ملون الطعام باللون الأحمر الصحى المصرح به
طريقة عمل التفاح المغطى بالكراميل الأحمر
يغسل التفاح ويجفف جيداً من أى ماء
ينزع جذر كل حبة من التفاح
يوضع بعد نزع الجذر عصا المصاصة مكانه
نحضر ورقة خبز وترش بالزيت وتترك جانباً
فى قدر يوضع السكر والماء والكورن سيرب ويرفع على النار حتى يصل لكراميل أبيض بدرجة 300
يرفع الكراميل من على النار
ثم يوضع له ملون الطعام الأحمر ويقلب حتى تتجانس المكونات ونحصل على كراميل أحمر
تحمل كل حبة من التفاح من عصا المصاصة
ثم تغمس فى الكراميل بحذر ورفق
ثم توضع على الورق المرشوش بالزيت
وتترك حتى تبرد تماماً
ثم يقدم