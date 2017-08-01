طريقة عمل التفاح المغطى بالكراميل الأحمر من الشيف نيفين عباس

خاص البلاد / الشيف نيفين عباس خبيرة الطهى والتغذية

نقدم لكم عبر السطور التالية طريقة عمل التفاح المغطى بطبقة الكراميل الأحمر اللامع المقرمش

المقادير اللازمة لعمل التفاح المغطى بالكراميل الأحمر

10 حبات تفاح

10 قطع من عصا المصاصة

3 كوب من السكر الأبيض

نصف كوب كورن سيرب (عسل الذرة – عسل الجلوكوز)

كوب من الماء

نصف ملعقة صغيرة من ملون الطعام باللون الأحمر الصحى المصرح به

طريقة عمل التفاح المغطى بالكراميل الأحمر

يغسل التفاح ويجفف جيداً من أى ماء

ينزع جذر كل حبة من التفاح

يوضع بعد نزع الجذر عصا المصاصة مكانه

نحضر ورقة خبز وترش بالزيت وتترك جانباً

فى قدر يوضع السكر والماء والكورن سيرب ويرفع على النار حتى يصل لكراميل أبيض بدرجة 300

يرفع الكراميل من على النار

ثم يوضع له ملون الطعام الأحمر ويقلب حتى تتجانس المكونات ونحصل على كراميل أحمر

تحمل كل حبة من التفاح من عصا المصاصة

ثم تغمس فى الكراميل بحذر ورفق

ثم توضع على الورق المرشوش بالزيت

وتترك حتى تبرد تماماً

ثم يقدم