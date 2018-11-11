طريقة عمل التوست بالسكر والشوكولاتة للإفطار

خاص البلاد – نيفين عباس

هل ترغبين فى تقديم إفطار مختلف لأسرتك ؟

مع تكرار نفس أطباق الإفطار التى تحتوى على البقوليات كالفول والبروتين كالبيض تشعر الأسرة بفقدان الشهية للطبق

لذا نقدم لكِ اليوم طبق جديد مميز وسهل وسريع فى تحضيره لا يتطلب الكثير من الخطوات لتجديد سفرة الإفطار لعائلتك

المقادير المطلوبة لعمل التوست بالسكر والشوكولاتة

شرائح من التوست الأبيض

زبدة

شوكولاتة قابلة للدهن بحسب النوع المفضل لعائلتك

فاكهة كالفراولة أو بحسب الرغبة

ويمكن إستبدال الفواكه بقليل من المكسرات كالجوز أو البندق

3 ملعقة كبيرة من السكر الأبيض

ملعقة كبيرة من القرفة أو الدارسين الناعمة

طريقة عمل التوست بالسكر والشوكولاتة

نقوم أولاً بتقطيع حواف التوست بنية اللون

( يمكن الإستفادة من حروف التوست فى عمل البقسماط الناعم، بعد وضعها فى الفرن حتى تتحمص ثم طحنها وإستخدامها فى البانيه )

نقوم بفرد كل قطعة من التوست الذى قمنا بتقطيع حوافه

تدهن كل قطعة من التوست بالزبدة

نضع مقدار ملعقة كبيرة من الشوكولاتة القابلة للدهن على طرف التوست

ثم نضع فوق الشوكولاتة المكسرات أو نوع الفاكهة المفضل لديكِ

تغلق حبة التوست على شكل رول ويمكن تثبيتها بواسطة عود أسنان

تسخن الزبدة فى مقلاة

ثم يحمص التوست فى المقلاة حتى يصبح ذهبى اللون من كل الجوانب

فى تلك الأثناء

يقلب السكر الأبيض مع القرفة الناعمة حتى تتجانس

ترفع حبات التوست من المقلاة

ثم توضع كل حبة توست فى خليط السكر والقرفة الذى قمنا بعمله

تقلب جيداً الحبات داخل السكر حتى تغلفه تماماً

ثم تقدم للإفطار مع العصير أو القهوة بالحليب