طريقة عمل الحنينى السعودى من الشيف نيفين عباس

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خاص البلاد / الشيف نيفين عباس خبيرة الطهى والتغذية

الحنينى السعودى طبق تشتهر به المملكة خاصة فى نجد و الإحساء ، في الاحساء يسمى ممروس أو مريس

يقدم الحنينى عادة فى المناسبات مثل حفلات الخطوبة أو الزواج

و تتميز منطقة الوشم و شقراء فى نجد بكثرة انتاجه و استهلاكه

غالباً ما يقدم الحنينى على الافطار و العشاء و وجبة تعتبر هى الاختيار الافضل فى الشتاء

يتم تصنيع الحنينى او الممروس من التمر و الطحين و السمن أو الزبدة

كما انه يتميز بطعم التمر اللذيذ

ولكن لا يفضل ان يتم تناول الوجبة بكميات كبيرة نظرا لاحتوائها على كمية كبيرة من السعرات

إذ يصل عدد السعرات الحرارية بالطبق إلى ما يقرب من 450 سعر حرارى

نقدم لكن عبر السطور التالية طريقة عمل الحنينى السعودى

المقادير اللازمة لعمل الحنينى السعودى

3 كوب من طحين البر

كوب و نصف من التمر منزوع النوىّ

ماء يكفى للعجن

1/8 ملعقة من الملح

نصف كوب من الزبدة المذابة

الطريقة اللازمة لعمل الحنينى السعودى

يقلب الطحين و الملح معاً

يضاف لهم الماء و نعجن جيداً حتى نحصل على عجين لين

يقطع الخبز قطع صغيرة متساوية الحجم

ثم يفرد حتى يصبح لدينا قرص

نضع صاج ساخن

ثم نضع عليه الخبز و يترك حتى ينضج و يحمر من الوجهين

تكرر العملية حتى انتهاء الكمية

و من الممكن شراء خبر خاص للقرصان جاهز بدلاً من عمله بالمنزل

نحضر الخبز ثم نقوم بتقطيعه قطع صغيرة

يخلط الخبز مع التمر جيداً

توضع نصف كمية الزبدة للخليط

ثم نقوم بإحضار المفرمة

نضع بها الخليط و نقوم بفرمه جيداً

نحضر مقلاة

نضع بها الخليط و يضاف له نصف كمية الزبدة المتبقية

يرفع الخليط على النار

و يترك على نار هادئة مع مراعاة تقليبه من وقت لاخر لمدة نصف ساعة

يرفع الخليط من على النار

ثم يوضع فى طبق التقديم

يقدم مع التمر او القشطة او الزبدة او بحسب الرغبة

يقدم للإفطار او فى العشاء

ومن الممكن اضافة قليل من الهيل له