خاص البلاد – نيفين عباس

نقدم لكم طريقة عمل الدجاج المحشى بالأرز مع نكهة القرفة والزبيب

المقادير اللازمة لعمل الدجاج المحشى بالأرز

دجاجة وزن كيلو ونصف جرام

كوب من الأرز طويل الحبة أو الأرز المصرى بحسب الرغبة

حبة من البصل المفرومة ناعم

ملح كمية بحسب الرغبة

فلفل إسود كمية بحسب الرغبة

نصف ملعقة صغيرة من القرفة أو الدارسين الناعمة

ربع ملعقة صغيرة من الهرد أو الكركم بحسب الرغبة

كوب من الماء أو مرقة الدجاج إن توفرت بحسب الرغبة

قليل من الزبيب بحسب الرغبة

ربع ملعقة صغيرة من الهيل الناعم

ربع ملعقة صغيرة من القرنفل الناعم أو المسمار

ملعقة صغيرة صلصة طماطم

زبدة

طريقة عمل الدجاج المحشى أرز

نقوم أولاً بتنظيف الدجاجة جيداً وغسلها بالليمون والطحين والملح والخل ثم بالماء الجارى وتجفيفها

نبدأ بتحضير حشوة الأرز

فى قدر على النار

نضع البصل وقليل من الزبدة

تقلب حتى تذبل حبة البصل المفرومة

ثم نضع لها الأرز بعد أن يغسل جيداً

يضاف له البهارات ( الهرد، الهيل، المسمار، الملح، الفلفل الإسود ) ويقلب جيداً حتى تمتزج جميع المقادير معاً

نقوم بوضع الماء أو المرقة للمزيج ويقلب

يترك حتى يتشرب الأرز المرقة أو الماء

يوضع على نار متوسطة حتى ينضج بنسبة حوالى 80% ثم يوضع له الزبيب ويقلب

يترك دقائق ثم يرفع من على النار

يترك ليبرد تماماً

ثم نحضر الدجاجة

نقوم بوضع قليل من الزبدة أسفل الجلد

ثم نحشى داخل الدجاجة بخليط الأرز

تغلق جيداً الدجاجة

ثم تدهن بالصلصة والزبدة

تلف فى ورق القصدير أو الألمونيوم

ثم توضع فى صينية بها ماء

توضع بالفرن لإستكمال النضج

ثم ينزع ورق القصدير حتى تتحمر وتصبح ذهبية اللون

ثم تخرج وتقدم ساخنة بحسب الرغبة