خاص البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ طريقة سهلة وسريعة لتحضير الدجاج المشوى فى الفرن بنكهة الزعتر المميزة والثوم مع لمسة من عصير الليمون وزيت الزيتون والزبدة الغنية

المقادير اللازمة لعمل الدجاج المشوى فى الفرن بالزعتر

دجاجة وزن 1.2 جرام

2 ملعقة كبيرة زعتر طازج

ربع كوب زيت زيتون

2 مكعب زبدة

ملح كمية بحسب الرغبة

فلفل إسود كمية بحسب الرغبة

ملعقة كبيرة ثوم مفروم ناعم

عصير 2 حبة ليمون كبير

ملعقة كبيرة بودرة بصل

طريقة عمل الدجاج المشوى فى الفرن بالزعتر

نقوم أولاً بفتح الدجاجة من المنتصف حتى تصبح كالفراشة

تنظف جيداً وتغسل وتجفف

نقوم بفرم الزعتر فرماً خشناً بواسطة سكين

يقلب الزعتر مع زيت الزيتون والملح والفلفل الإسود وبودرة البصل والثوم المفروم وعصير الليمون

نحضر الدجاجة

نقوم بدهن أسفل الجلد بالزبدة جيداً

ثم تدهن الدجاجة من الداخل والخارج بخليط الزعتر حتى تتشربه ويغطيها بالكامل

توضع فى صينية فرن بها كوب ماء

ثم تغطى وتوضع بالفرن حتى تمام النضج

تخرج وتقدم ساخنة مع البطاطس والأرز أو بحسب الرغبة