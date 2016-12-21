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خاص البلاد / الشيف نيفين عباس خبيرة الطهى والتغذية

إمتاز المطبخ الهندى فى أطباقه بالكارى هذا التابل السحرى الذى يضفى لون رائع للأطباق بالإضافة إلى طعم مميز لإحتوائه على العديد من التوابل المحمصة المطحونة ليعطى مذاق لا ينسى للأطباق

نقدم لكِ اليوم طريقة عمل قطع الدجاج مع لمسة من صلصة الكارى والكريمة اللذيذة ، تابعى السطور التالية لتتعرفى على طريقة العمل

المقادير اللازمة لعمل الدجاج بالكارى والكريمة

أولاً للدجاج :-

كيلو غرام من صدور الدجاج بدون جلد وعظم

نصف كوب من الملح

ربع كوب من عصير الليمون

ربع كوب من الخل الأبيض

2 ملعقة كبيرة من الطحين

2 كوب ماء

ثانياً لصلصة الكارى والكريمة :-

كوب ونصف من كريمة الطهى

ملعقة كبيرة من الكارى الأصفر

ملعقة صغيرة من البهارات الهندية

2 مكعب من مرقة الدجاج

ملعقة صغيرة من الفلفل الإسود

ملعقة صغيرة من الزنجبيل الطازج المفروم ناعم

2 مكعب من الزبدة

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو زيت الذرة

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم

حبة من البصل المقطع شرائح

عود من الدارسين أو القرفة

كزبرة خضراء طازجة مفرومة

أرز أبيض ناضج للتقديم

طريقة عمل الدجاج بالكارى والكريمة

نقوم أولاً بإحضار الدجاج وتقطيعه مكعبات متساوية الحجم

نحضر بعد ذلك وعاء يتسع لقطع الدجاج

ثم نضع به الخل والملح وعصير الليمون والطحين والماء

يقلب الخليط جيداً حتى يتجانس

ثم توضع قطع الدجاج به وتقلب

بعد مرور 5 دقائق ستلاحظين تغير لونها للون الفاتح قليلاً

قومى الأن بغسلها جيداً وتصفيتها من الماء

نحضر قدر ونقوم بوضعه على النار

نضع الزيت والزبدة بالقدر ويترك حتى تذوب الزبدة

نضع له البصل والثوم والزنجبيل ويقلب دقيقة

ثم توضع قطع الدجاج له وتقلب قليلاً

تترك حتى تجف ماء الدجاج قليلاً بالقدر

ثم يوضع لها الدارسين والبهارات الهندية والكارى ومكعبات مرقة الدجاج والفلفل الإسود وتقلب جيداً حتى تختلط المكونات معاً

بعد نضج الدجاج نقوم بوضع الكريمة له ويقلب

ثم يترك على النار حتى يغلى ونحصل على صلصة كثيفة من الكريمة مع الدجاج

نقوم الأن برفع القدر من على النار ووضعه إما فوق أو بجوار الأرز الأبيض

ثم يقدم الطبق بعد أن يزين بالقليل من الكزبرة الخضراء الطازجة