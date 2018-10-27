طريقة عمل الليزى كيك بدون بيض وبدون شوكولاتة

خاص البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ طريقة سهلة وسريعة لعمل حلوى الليزى كيك بدون بيض وبدون شوكولاتة وبمكونات متوفرة بالمنزل

المقادير اللازمة لعمل حلوى الليزى كيك بدون بيض وبدون شوكولاتة

4 باكيت من البسكويت 200 جرام (يعادل 800 جرام)

كوب من المكسرات المحمصة والمجروشة (إختيارى)

كوب من السكر الأبيض

نصف كوب من الكاكاو الخام

كوب من الماء

2/3 كوب من الزبدة

طريقة عمل حلوى الليزى كيك بدون بيض وبدون شوكولاتة

نقوم أولاً بتكسير البسكويت بواسطة أصابع اليد

يضاف الآن للبسكويت المكسرات وتقلب

فى قدر يوضع السكر، الكاكاو ويقلب الخليط معاً حتى يتجانس

يضاف لهم الماء حتى تغلى

ثم تضاف الزبدة

يترك ليغلى مدة 7 دقائق

ثم يرفع المزيج من على النار

يترك المزيج ليبرد

ثم يضاف للبسكويت والمكسرات ويقلب جيداً

يوضع الخليط فى قالب دائرى به ورق شفاف

ثم يغطى ويترك بالثلاجة حتى يبرد ويتماسك تماماً

يخرج ويقطع ويقدم بحسب الرغبة، ويمكن تزيينه بصلصة الشوكولاتة أو الكريمة المخفوقة