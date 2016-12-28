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خاص البلاد / الشيف نيفين عباس خبيرة الطهى والتغذية

إشتهرت المملكة بالأطباق الغنية واللذيذة التى لها مذاق خاص لا يُنسى ومع هذا البرد القارص لا يوجد أفضل من طبق الميلحية العنزية وهو الطبق الذى يعتبر وسيلة للتدفئة خاصة عند أهل الشمال

عبر السطور التالية سنكتشف طريقة عمل هذا الطبق اللذيذ الذى يحضر على موائد أهل الشمال خاصة مع هذا البرد الشديد الذى بالتأكيد لا يحتاج إلا لطبق غنى بالطعام الرائع مثل المليحية العنزية

المقادير اللازمة لعمل المليحية العنزية

لحم بكمية حسب الرغبة

كيلو من الأرز المصرى

ملعقة كبيرة من النعناع المجفف لإعطاء طعم مميز

ملعقة صغيرة من الهيل الناعم

ملح كمية بحسب الرغبة

فلفل إسود كمية بحسب الرغبة

2 حبة بصل مقطعة شرائح

10 فصوص من الثوم المقطع أو المفروم

ملعقة كبيرة من البهارات

علبتان من اللبن الخاثر أو الرائب

ماء

خبز صاج للتقديم

سمن

طريقة عمل المليحية العنزية

نقوم بإحضار اللحم ونقوم بتتبيله بالفلفل الإسود

ثم يضاف له الماء ويرفع على النار

يترك حتى يغلى جيداً

ثم نقوم بإضافة اللبن الخاثر أو الرائب للحم مع البهارات والنعناع المجفف والهيل والملح والبصل والثوم المقطعين

نستمر فى تحريك الخليط

ثم يترك على النار حتى تمام نضج اللحم

فى تلك الأثناء نقوم بتحضير الأرز

نحضر قدر ونضع به قليل من السمن حتى تذوب ويفضل إستخدام شحم لإعطاء دفئ أكثر

ثم نقوم بوضع ماء يكفى لنضج الأرز حوالى 4-5 كوب

ثم يُملح الماء بملح بكمية حسب الرغبة

نقوم بإحضار الأرز وغسله جيداً وتصفيته

ثم يضاف إلى الماء بعد أن يغلى

فور أن يغلى الأرز ويتشرب الماء

نقوم بنقله على نار متوسطة حتى تمام نضجه

نبدأ الأن فى تحضير المليحية العنزية

نحضر طبق كبير يتسع للمقادير معاً

ثم نقوم بوضع خبز الصاج فى الطبق أولاً

ثم نقوم بوضع الأرز فوق الخبز حتى يغطيه من المنتصف مع ترك الجوانب

ثم نقوم الأن بإحضار اللحم ووضع قطع اللحم بالمنتصف فوق الأرز

ثم نقوم بتوزيع المرقة الناتجة عن اللحم فوق الخليط

ثم نقوم بتقديم الطبق ساخن