خاص البلاد – نيفين عباس

نقدم لكِ طريقة سهلة وسريعة لعمل بودنج الفانيليا مع نكهة الكريمة الغنية، لحلى لا يتطلب جهداً فى تحضيره والحل الأمثل فى حال رغبتى فى عمل حلوى سريعة لضيوفك

المقادير اللازمة لعمل بودنج الفانيليا

2 كوب كريمة حلويات

كوب حليب كامل الدسم

ملعقة كبيرة من خلاصة الفانيليا

سكر كمية بحسب الرغبة

4 ملعقة كبيرة من نشا الذرة

طريقة عمل بودنج الفانيليا

نقوم بتذويب النشا فى الحليب

ترفع الكريمة والسكر على النار بعد أن توضع فى قدر

بعد أن تغلى الكريمة

نقوم بوضع الحليب لها وتقلب حتى نحصل على خليط كثيف

نستمر فى تحريك المزيج على النار لمدة 3 دقائق

يرفع من على النار

ثم نقوم بوضع الفانيليا للخليط ويفضل إستخدام الفانيليا الأعواد

نحضر كاسات أو أطباق التقديم

ثم نقوم بغرف المزيج بها بالتساوى

يزين الوجه بحسب الرغبة بالمكسرات أو صوص الفانيليا أو الكراميل

ثم يترك بالثلاجة حتى يبرد تماماً

عند التقديم يمكن أن يزين بصلصة الفراولة أو الفواكه الطازجة ويقدم بارد