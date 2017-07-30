طريقة عمل بيتزا المكرونة من الشيف نيفين عباس

خاص البلاد / الشيف نيفين عباس خبيرة الطهى والتغذية
نقدم لكم طريقة عمل بيتزا المكرونة بطريقة سهلة وسريعة
المقادير اللازمة لعمل بيتزا المكرونة
400 جرام مكرونة مسلوقة شكل حسب الرغبة
2 كوب صلصة
حبة بصل مفروم
ملعقة كبيرة ثوم مفروم
ملعقة كبيرة زعتر
ملعقة كبيرة أعشاب إيطالية
ملح وفلفل إسود
ملعقة كبيرة سكر
ببرونى
جبن موزاريلا
زبدة
طريقة عمل بيتزا المكرونة
نبدأ فى تحضير الصلصة
يشوح البصل مع السكر فى الزبدة
يضاف له الثوم ويقلب
تضاف الصلصة والملح والفلفل والزعتر والأعشاب
تترك حتى تتسبك
تقلب المكرونة فى الصلصة
يدهن صينية بايركس أو طاجن فرن بالزبدة
توضع المكرونة فى الطاجن
تغطى بحبات الببرونى
ثم الجبن
توضع بالفرن حتى تذوب الجبن وتقدم ساخنة