طريقة عمل تشيز كيك الشوكولاتة بالقهوة
خاص البلاد / الشيف نيفين عباس خبيرة الطهى والتغذية
من منا لا يعشق الشوكولاتة !! فما بالك إن حضرتى لعائلتك اليوم تشيز كيك بطعم الشوكولاتة الرائع مع لمسة من القهوة الغنية لطعم رائع لا يقاوم
المقادير اللازمة لعمل تشيز كيك الشوكولاتة بالقهوة
أولاً للطبقة الأولى سنحتاج إلى :-
2 علبة من بسكويت الشوكولاتة
ملعقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان
100 جرام من الزبدة المذوبة
2 ملعقة كبيرة من الماء المغلى
ثانياً للطبقة الثانية سنحتاج إلى :-
200 ملل من كريمة الخفق
كوب من السكر البودرة
ملعقة كبيرة ونصف من القهوة سريعة الذوبان
300 جرام من الجبن الكريمى
ملعقة صغيرة من الفانيليا لطعم أفضل
كوب من الشوكولاتة القابلة للدهن
ربع كوب ماء مغلى
ثالثاً للطبقة الأخيرة سنحتاج إلى :-
100 جرام من كريمة الخفق
ربع كوب من السكر البودرة
100 جرام من الشوكولاتة المبشورة خشن
طريقة عمل تشيز كيك الشوكولاتة بالقهوة
نبدأ فى تحضير الطبقة الأولى أولاً
نقوم بتذويب القهوة فى الماء حتى تذوب تماماً
فى الكبة توضع القهوة مع البسكويت بعد أن يفتت باليد قليلاً ويضاف لها الزبدة وتخفق حتى يطحن البسكويت ويصبح ناعماً تماماً وتتجانس المكونات
نقوم بإحضار قالب التشيز كيك سهل الفتح
ثم نضع البسكويت المطحون به
ونقوم بفرده بواسطة اليد مع مراعاة جعل البسكويت يغطى جوانب الصينية قليلاً ولكن دون أن يصل للحواف
نقوم بوضع الصينية فى الثلاجة قليلاً حتى تبرد
ونقوم بتحضير الطبقة الثانية فى تلك الأثناء
نقوم بخفق الكريمة مع السكر حتى تصبح كثيفة قليلاً
يضاف لها الجبن الكريمى والفانيليا والشوكولاتة القابلة للدهن وتخفق جيداً حتى تتجانس المكونات جيداً
نضع القهوة مع الماء وتقلب حتى تذوب تماماً
ثم تضاف للمزيج الذى قمنا بعمله بعد التأكد من أنه برد قليلاً ومن الممكن البدء فى تذويب القهوة قبل البدء فى خفق الكريمة
يخفق المزيج جيداً حتى تتجانس جميع المكونات معاً
ثم نحضر الصينية التى بها البسكويت بالثلاجة
ونقوم بوضع خليط الكريمة إليها برفق
توضع مرة أخرى بالثلاجة وتترك لمدة يوم كامل حتى تتماسك جيداً
فى اليوم التالى قبل التقديم مباشرة
نخفق مقادير الطبقة الثالثة وهى الكريمة والسكر معاً
ثم توضع بالمنتصف
وتزين بالشوكولاتة المبشورة خشن
ثم تقدم
التصنيف: صحة وعافية
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