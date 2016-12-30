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خاص البلاد / الشيف نيفين عباس خبيرة الطهى والتغذية

من منا لا يعشق الشوكولاتة !! فما بالك إن حضرتى لعائلتك اليوم تشيز كيك بطعم الشوكولاتة الرائع مع لمسة من القهوة الغنية لطعم رائع لا يقاوم

المقادير اللازمة لعمل تشيز كيك الشوكولاتة بالقهوة

أولاً للطبقة الأولى سنحتاج إلى :-

2 علبة من بسكويت الشوكولاتة

ملعقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان

100 جرام من الزبدة المذوبة

2 ملعقة كبيرة من الماء المغلى

ثانياً للطبقة الثانية سنحتاج إلى :-

200 ملل من كريمة الخفق

كوب من السكر البودرة

ملعقة كبيرة ونصف من القهوة سريعة الذوبان

300 جرام من الجبن الكريمى

ملعقة صغيرة من الفانيليا لطعم أفضل

كوب من الشوكولاتة القابلة للدهن

ربع كوب ماء مغلى

ثالثاً للطبقة الأخيرة سنحتاج إلى :-

100 جرام من كريمة الخفق

ربع كوب من السكر البودرة

100 جرام من الشوكولاتة المبشورة خشن

طريقة عمل تشيز كيك الشوكولاتة بالقهوة

نبدأ فى تحضير الطبقة الأولى أولاً

نقوم بتذويب القهوة فى الماء حتى تذوب تماماً

فى الكبة توضع القهوة مع البسكويت بعد أن يفتت باليد قليلاً ويضاف لها الزبدة وتخفق حتى يطحن البسكويت ويصبح ناعماً تماماً وتتجانس المكونات

نقوم بإحضار قالب التشيز كيك سهل الفتح

ثم نضع البسكويت المطحون به

ونقوم بفرده بواسطة اليد مع مراعاة جعل البسكويت يغطى جوانب الصينية قليلاً ولكن دون أن يصل للحواف

نقوم بوضع الصينية فى الثلاجة قليلاً حتى تبرد

ونقوم بتحضير الطبقة الثانية فى تلك الأثناء

نقوم بخفق الكريمة مع السكر حتى تصبح كثيفة قليلاً

يضاف لها الجبن الكريمى والفانيليا والشوكولاتة القابلة للدهن وتخفق جيداً حتى تتجانس المكونات جيداً

نضع القهوة مع الماء وتقلب حتى تذوب تماماً

ثم تضاف للمزيج الذى قمنا بعمله بعد التأكد من أنه برد قليلاً ومن الممكن البدء فى تذويب القهوة قبل البدء فى خفق الكريمة

يخفق المزيج جيداً حتى تتجانس جميع المكونات معاً

ثم نحضر الصينية التى بها البسكويت بالثلاجة

ونقوم بوضع خليط الكريمة إليها برفق

توضع مرة أخرى بالثلاجة وتترك لمدة يوم كامل حتى تتماسك جيداً

فى اليوم التالى قبل التقديم مباشرة

نخفق مقادير الطبقة الثالثة وهى الكريمة والسكر معاً

ثم توضع بالمنتصف

وتزين بالشوكولاتة المبشورة خشن

ثم تقدم