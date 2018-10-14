طريقة عمل حلى الخشخش من نيفين عباس

خاص البلاد – نيفين عباس
نقدم لكم طريقة عمل حلى الخشخش المميزة والسريعة فى عملها ولا تتطلب الكثير من الجهد فى تحضيرها مما يجعلها الإختيار الأنسب لكِ إذا أردتى حلوى سهلة وسريعة لتقديمها لضيوفك
المقادير اللازمة لعمل حلى الخشخش
2 عبوة من القشطة
عبوة من الكريم كراميل
شعرية باكستانية
عبوة حليب مكثف محلى
ظرف كريم شانتى
عبوة بسكويت
بسكويت لوتس مطحون (إختيارى)
زبدة
ربع كوب ماء
ملعقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان
2 ملعقة كبيرة ماء مغلى
كوب حليب
طريقة عمل حلى الخشخش
نقوم بتحمير الشعرية مع الزبدة حتى تصبح ذهبية اللون
نضع للشعرية ربع كوب الماء وتقلب حتى تصبح لينة قليلاً
ترفع من على النار وتترك لتبرد
فى الخلاط نضع القشطة، الحليب المكثف، الكريم شانتى، الكريم شانتى ويخلط
تذوب القهوة سريعة الذوبان مع الماء المغلى
نضع القهوة لكوب الحليب
نحضر البايركس
نغمس قطع البسكويت فى خليط القهوة بالحليب
ثم ترص طبقة من البسكويت فى البايركس
نضع مقدار من خليط الحليب المكثف والقشطة على البسكويت
ثم ترش طبقة من اللوتس المطحون والشعرية
تكرر العملية حتى إنتهاء الطبقات
ثم يغطى الوجه بالشعرية
توضع بالثلاجة حتى تبرد تماماً
ثم تقدم مع صلصة التوفى أو الكراميل