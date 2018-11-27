خاص البلاد – نيفين عباس
نقدم لكِ وصفة حلى سهلة وسريعة يمكن تحضيرها فى دقائق للمناسبات والعزائم ولا تتطلب جهداً أو خطوات كثيرة لعملها
المقادير اللازمة لعمل حلى كرات اللوتس
كوب من بسكويت اللوتس المطحون
كوب من بسكويت الدايجستف المطحون
كوب ونصف من الشعيرية الباكستانية
2 ملعقة كبيرة زيت نباتى
2 كوب من الحليب البودرة
2 علبة من الحليب المكثف المحلى
6 ملعقة كبيرة من كريمة أو زبدة اللوتس
لتغطية الكرات نحتاج إلى
بسكويت لوتس مطحون ناعم
للتزيين
قليل من زبدة اللوتس المذوبة أو قليل من صلصة الكراميل
طريقة عمل حلى كرات اللوتس
نقوم بتحمير الشعيرية فى الزيت النباتى حتى تصبح ذهبية اللون وتترك جانباً
نقوم بتحميص الحليب البودرة حتى يقشر ويترك جانباً
فى وعاء نقوم بخلط 6 ملاعق كريمة اللوتس مع الحليب المكثف حتى تتجانس
فى وعاء أخر نقوم بخلط الشعيرية المحمرة مع الحليب المحمص واللوتس المطحون والدايجستف المطحون
تقلب المقادير جيداً حتى تتجانس معاً
ثم نقوم بإضافة خليط الحليب المكثف لهم
يقلب جيداً حتى نحصل على خليط متماسك
نقوم بتشكيل الخليط لكرات صغيرة الحكم
ثم يغمس فى اللوتس المطحون حتى يتغطى جيداً
ترص الكرات فى طبق التقديم
ثم تزين بصلصة اللوتس أو الكراميل وتقدم