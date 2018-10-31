خاص البلاد – نيفين عباس
خبز الزبدة بالثوم والجبنة من أبسط وأسهل الأطباق التى يمكن عملها فى دقائق ولا تتطلب جهداً أو مكونات كثيرة
ويعتبر الحل الأمثل عند الرغبة فى تناول وجبة خفيفة أو قطع من الخبز المحمص مع الشوربات المختلفة بأنواعها كشوربة العدس أو شوربة البصل الفرنسية، وكذلك يمكن تقديمه مع سلطة السيزر
نقدم لكِ اليوم طريقة سهلة وسريعة لعمل خبز الزبدة مع الثوم والجبنة فى الفرن
المقادير اللازمة لعمل خبز الزبدة بالثوم والجبنة
رغيف كامل من الخبز الإيطالى
نصف كوب من الزبدة المذوبة
ملعقة كبيرة من البقدونس الأخضر المفروم
كوب من الجبنة البارميزان
ملعقة كبيرة من الثوم المفروم ناعم
ورق ألمونيوم
طريقة عمل خبز الزبدة بالثوم والجبنة
نقوم بعمل قطعات على شكل مربعات بالخبز بدون قطعه للأخير
نحضر الزبدة
نقوم بوضع البقدونس المفروم عليها مع الثوم
تقلب جميع المقادير معاً جيداً
نحضر فرشاة
نضع الخبز فوق صينية فرن بها ورق ألمونيوم
نقوم بدهن الخبز بخليط الزبدة والبقدونس والثوم جيداً
ثم نحضر الجبن
ونقوم بوضعها داخل فتحات الخبز ووجهه
نغلق الخبز بورق الألمونيوم جيداً
ثم يوضع فى الفرن مدة 10 دقائق أو حتى يتحمص جيداً
يخرج من الفرن ويقدم الخبز ساخن بحسب الرغبة