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خاص البلاد / الشيف نيفين عباس خبيرة الطهى والتغذية

شارلوت كيك هو نوع من الحلوى الفرنسية التى من الممكن تقديمها ساخنة أو باردة ، تتكون من بسكوين أسفنجى (ليدى فينجرز) مع كيك وقليل من الكريمة والفواكه بالمنتصف

نقدم لكم اليوم طريقة عمل شارلوت كيك بنكهة التوت اللذيذة

المقادير اللازمة لعمل شارلوت كيك التوت

أولاً لموس التوت

2 ونصف كوب توت أحمر مجمد (راسبرى)

نصف كوب سكر بودرة

عصير حبة ليمون

ملعقة كبيرة من بودرة الجيلاتين

3 كوب من كريمة الخفق

6 ملعقة كبيرة من السكر البودرة

ثانياً للكيك الأسفنجى

4 حبات بيض بدرجة حرارة الغرفة

2/3 كوب سكر

2/3 كوب طحين

ربع ملعقة صغيرة بيكينج بودر

ربع ملعقة صغيرة فانيليا

ثالثاً للسيرب

كوب سكر

كوب توت

كوب ماء

عصير حبة ليمون

رابعاً للتحضير والتزيين

عبوة من أصابع البسكويت الأسفنجى (ليدى فينجرز)

1 كوب من كريمة الخفق

4 ملعقة كبيرة سكر بودرة

توت طازج مغسول ومجفف

أوراق نعناع طازج

طريقة عمل شارلوت كيك التوت

نقوم أولاً بعمل السيرب

توضع كافة مقادير السيرب على النار وتترك لتغلى لمدة 15 دقيقة

ثم تخفق فى الخلاط وتصفى جيداً للتخلص من أى بذور

يترك السيرب جانباً ليبرد

نبدأ فى تحضير الكيك الأسفنجى

يشغل الفرن على حرارة 180 ويترك يسخن

يخفق البيض مع الفانيليا ويضاف له مع إستمرار الخفق السكر بالتدريج حتى يتضاعف حجمه

ينخل الطحين والبيكينج بودر معاً

ثم يضاف للبيض ويقلب برفق

يوضع الخليط فى صينية خاصة بالكيك بها ورق زبدة

وتخبز الكيك بالفرن لمدة 23 – 25 دقيقة

تخرج وتترك لتبرد تماماً

ثم تقسم نصفين وتترك جانباً

نقوم بتحضير موس التوت

تخفق الكريمة مع 6 ملاعق السكر البودرة حتى تصبح كثيفة وتترك بالثلاجة

فى قدر يوضع التوت ونصف كوب السكر البودرة والليمون

يترك على النار يغلى حنى ينضج التوت

يرفع من على النار ويضاف له الجيلاتين ثم يوضع فى الخلاط حتى يطحن

يصفى جيداً ثم يترك ليبرد قليلاً

يوضع للكريمة التى قمنا بوضعها فى الثلاجة ويقلب حتى تمتزج المكونات معاً

نبدأ فى تحضير الكيك

نحضر صينية سهلة الفتح ونغلفها بالورق البلاسكتيك الشفاف

نقوم بإحضار البسكويت ورصه حول جدران الصينية من الداخل

ثم نضع أول طبقة من الكيك

تدهن بسيرب التوت الذى قمنا بعمله

ثم توضع لها طبقة من الكريمة المخفوقة

ثم نقوم بوضع الطبقة الثانية من الكيك

ثم تسقى بالسيرب وتغطى بطبقة من الكريمة

تخفق كوب الكريمة مع 4 ملعقة السكر البودرة

ويزين وجه الكيك بها

ثم نضع بالمنتصف حبات التوت الطازج وأوراق النعناع

تترك بالثلاجة حتى تتماسك تماماً وتبرد جيداً

ثم تخرج وتقدم