خاص البلاد – نيفين عباس
نقدم لكِ طريقة سهلة وسريعة لعمل شوربة الخضروات بالكريمة والدجاج الغنية بالعناصر الهامة والمفيدة لصحتك وصحة أسرتك
المقادير اللازمة لعمل شوربة الخضروات بالكريمة والدجاج
حبة بصلة مفرومة ناعم
نصف كيلو من صدور الدجاج المخلية من العظام والجلد والمقطعة مكعبات صغيرة
2 لتر من الماء
ملح بحسب الرغبة
فلفل إسود بحسب الرغبة
بصلة مقطعة
بطاطس مقطعة
كوب من البازلاء
كوب من الفاصوليا المقطعة
كوب من الجزر المقطع مكعبات
كوب من الكوسا المقطعة مكعبات
4 مكعب من مرقة الدجاج
2 ورق غار (لورا)
4 فص هيل (حبهان)
2 فص مستكة
كوب من الكريمة
طريقة عمل شوربة الخضروات بالكريمة والدجاج
يشوح البصل المفروم فى قليل من الزبدة
يضاف له مكعبات الدجاج ويقلب الدجاج حتى ينضج
نقوم بتقطيع البصل مكعبات صغيرة الحجم
ثم يضاف للدجاج مع الماء وورق الغار والهيل والمستكة
يوضع ملح وفلفل للماء
يترك حتى يغلى الماء
ثم نقوم بوضع البطاطس والجزر
يترك الخليط حتى ينضج قليلاً
ثم نقوم بإضافة باقى كمية الخضروات الأخرى
تترك حتى تمام النضج
ثم توضع الكريمة للخليط وتقلب
تترك لتغلى دقيقة
ثم تقدم ساخنة
ومن الممكن إضافة القليل من البقدونس المفروم للمزيج عند التقديم