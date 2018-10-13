طريقة عمل طاجن الروبيان الحار من نيفين عباس

خاص البلاد – نيفين عباس
نقدم لكم طريقة عمل طاجن الروبيان مع الصلصة الحارة ونكهة بهارات آسيوية مميزة
المقادير اللازمة لعمل طاجن الروبيان الحار
مقدار من الروبيان، حوالى 2 كيلو
ربع كوب من الصويا صوص
ربع كوب من خل الأرز
نصف كوب من سويت تشيلى صوص
2 ملعقة كبيرة من ورشستر صوص
ربع كوب عصير ليمون
ملعقة كبيرة من الشطة الحارة
ملعقة كبيرة من صلصة السمك
ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة
ملعقة صغيرة من الزنجبيل الناعم
ربع ملعقة صغيرة من الهيل الناعم
ملح كمية بحسب الرغبة
فلفل إسود كمية بحسب الرغبة
نصف كوب من الكزبرة الخضراء والبقدونس المفرومين
ربع كوب من البصل الأخضر المقطع
ملعقة كبيرة من الثوم المفروم ناعم
ربع كوب زيت نباتى
طريقة عمل طاجن الروبيان الحار
تقلب جميع المقادير معاً فى وعاء عميق
يضاف لها الروبيان بعد أن ينظف جيداً وينزع قشوره ويغسل
يقلب الروبيان مع المقادير
نحضر طاجن فرن ساخن
نضع به خلطة الروبيان
ثم تغطى وتوضع بالفرن حتى تمام النضج
ينزع ورق الفويل
ثم يترك 5 دقائق أخرى
يخرج من الفرن ويترك ليبرد قليلاً
ثم يزين الطاجن بالبقدونس المفروم الطازج ويقدم