شارك عبر واتساب

خاص البلاد / الشيف نيفين عباس خبيرة الطهى والتغذية

فطيرة التفاح أو آبل باى نوع من أشهر أنواع الفطائر حول العالم

يتم عملها من الطحين أو الدقيق مع الزبدة الغنية ويتم حشوها بمزيج التفاح مع لمسة القرفة أو الدارسين

تعددت أنواع الفطائر منها فطيرة الكرز أو التوت أو الدراق أو البرقوق ولكن تظل فطيرة التفاح هى الأشهر على الإطلاق

نقدم لكم عبر السطور التالية طريقة عمل فطيرة التفاح مع لمسة من صوص التوفى لمذاق رائع لا ينسى

المقادير اللازمة لعمل فطيرة التفاح مع صوص التوفى

أولاً للفطيرة

2 كوب طحين أبيض

ربع ملعقة صغيرة ملح

120 جرام زبدة مثلجة مقطعة مكعبات

ربع كوب ماء مثلج

4 ملعقة كبيرة كريمة

4 ملعقة كبيرة سكر أبيض خشن

لحشو التفاح

4 حبات من التفاح الأحمر أو الأصفر

2 ملعقة كبيرة نشا الذرة

2 ملعقة كبيرة من السكر البنى

ملعقة كبيرة من القرفة أو الدارسين البودرة

50 جرام زبدة مكعبات

عصير حبة ليمون

مقادير صلصة التوفى

2 كوب سكر

كوب كريمة

2 ملعقة كبيرة زبدة

ربع كوب ماء

ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا

طريقة عمل فطيرة التفاح مع صوص التوفى

نبدأ أولاً فى عمل صوص التوفى حتى يبرد

نقوم بوضع السكر على النار مع الماء

يترك حتى يصبح بلون الكراميل الذهبى

نقوم برفع القدر من على النار ويراعى أن يكون قدر عميق

ثم نقوم بإضافة الزبدة والكريمة له

يقلب سريعاً ثم يرفع مرة أخرى على النار مع إستمرار التقليب حتى تختفى أى تكتلات منه

يرفع من على النار ويترك حتى يبرد تماماً

نقوم الأن بتحضير فطيرة التفاح

نقوم أولاً بعمل العجين

يقلب الطحين والملح معاً

يضاف لهم الزبدة وتفرك مع الطحين باليد حتى يصبح الطحين بقوام رملى

نضع له الماء ويقلب دون عجن

نقوم بلف العجين ويترك نصف ساعة بالثلاجة

نقوم بإخراج العجين وتقسيمها نصفين

نقوم بفرد أول جزء منها

ثم يوضع فى صينية التارت

نقوم بتقشير التفاح وتنظيفه من الداخل

يقطع شرائح طولية

ثم يخلط مع النشا والسكر البنى والليمون والقرفة

يوضع خليط التفاح على العجين بالصينية

ثم نقوم بفرد الجزء الأخر من العجين ونغطى به التفاح

يدهن سطح العجين بالكريمة ويرش بالسكر الخشن

نقوم بعمل فتحة بالمنتصف

ثم تخبز الفطيرة بالفرن حتى تمام النضج على حرارة متوسطة 200 لمدة 45 دقيقة أو حتى أن تصبح ذهبية

تخرج وتترك تبرد قليلاً

ثم تقدم مع صلصة التوفى