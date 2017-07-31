طريقة عمل فطيرة بانوفى ( بانوفى باى) من الشيف نيفين عباس

خاص البلاد / الشيف نيفين عباس خبيرة الطهى والتغذية

نقدم لكم طريقة عمل فطيرة الموز أو بانوفى باى وهى حلوى لذيذة عبارة عن طبقة من البسكويت مغطاة بصوص التوفى مع شرائح الموز الطازج والكريمة المخفوقة

المقادير اللازمة لعمل فطيرة الموز – بانوفى باى

200 جرام من البسكويت

100 جرام من الزبدة

عبوة من الحليب المكثف

3 حبة من الموز الطازج

عصير حبة ليمون

300 ملل من كريمة الخفق

طريقة عمل فطيرة الموز – بانوفى باى

يطحن البسكويت جيداً حتى يصبح ناعم

نقوم بتذويب الزبدة

ثم توضع على البسكويت وتقلب جيداً

يفرد خليط البسكويت والزبدة في صينية التشيز كيك

يوضع 30 دقيقة بالبراد

نحضر الحليب المكثف

يرفع فى وعاء به ماء كافى لتغطيته

ثم يوضع على نار متوسطة مدة 2-3 ساعة حتى يتحول إلى توفى ثقيل

يرفع من القدر ويترك حتى يبرد تماماً

نحضر البسكويت

ثم نقوم بفرد التوفى عليه

نقوم بخفق الكريمة حتى تصبح ثقيلة

ثم يقطع الموز دائرى

يضاف للموز عصير الليمون ويقلب حتى لا يتأكسد ويتغير لونه

يفرد الموز برفق فوق الكراميل

توضع الكريمة المخفوقة فوق الخليط

ثم تترك الفطيرة لتبرد بالبراد

وتقدم