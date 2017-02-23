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خاص البلاد / الشيف نيفين عباس خبيرة الطهى والتغذية

نقدم لكم عبر السطور التالية طريقة عمل الكب كيك أو المافن بطريقة سهلة وبسيطة مع كريمة الشوكولاتة لتزيين وجه الكب كيك والتمتع به مع أسرتك

تابعى السطور التالية للتعرف على طريقة العمل

المقادير اللازمة لعمل كب كيك الشوكولاتة بكريمة الشوكولاتة

أولاً للكب كيك نحتاج إلى :-

4 حبات من البيض الطازج

2 ملعقة كبيرة من بودرة الكاكاو الغامق

5 ملعقة كبيرة من الطحين الأبيض

ملعقة كبيرة من البيكينج بودر

ملعقة صغيرة من الفانيليا

نصف كوب من السكر الأبيض

ثانياً لكريمة الشوكولاتة نحتاج إلى :-

200 ملل من كريمة الخفق

300 جرام من الشوكولاتة

طريقة عمل كب كيك الشوكولاتة بكريمة الشوكولاتة

الكب كيك :-

نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 200 أى الدرجة المتوسطة

نقوم بإحضار وعاء بلاستيك ونضع به البيض والفانيليا

نقوم بخفق البيض مع إضافة السكر له بالتدريج مع إستمرار الخفق

بعد أن يتضاعف حجم البيض

نقوم بنخل الطحين مع البيكينج بودر وبودرة الكاكاو

ثم يضاف خليط الطحين للبيض ويقلب برفق

نحضر صينية الكب كيك أو المافن

ثم نقوم بوضع أوراق الكب كيك بها لمنع إلتصاق حبات الكب كيك بالصينية

نقوم بوضع مقدار ملعقة إلى ملعقتين كبيرتين فى كل حبة من الورق

ثم نقوم بوضع الصينية فى الفرن على الرف الأوسط

تترك حبات الكب كيك حتى تخبز لمدة 15 دقيقة

فى تلك الأثناء نقوم بعمل كريمة الشوكولاتة

نقوم بإحضار الكريمة ووضعها فى قدر

ثم ترفع على النار

تترك حتى تسخن مع مراعاة عدم غليها فقط الإكتفاء بتسخينها

ثم ترفع من على النار

تكسر الشوكولاتة وتوضع للكريمة الساخنة وتترك لمدة دقيقة

ثم نقوم بتقليبها حتى تذوب تماماً وتترك لتبرد قليلاً

بعد تمام نضج الكب كيك يخرج ويترك ليبرد تماماً

ثم نضع كريمة الشوكولاتة أو الجاناش فى كيس الحلوانى

ثم تزيين وجه الكب كيك بكريمة الشوكولاتة

ومن الممكن حشو الكب كيك بكريمة الشوكولاتة

أو دهن الوجه به بدلاً من التزيين بواسطة القُمع

ثم يوضع فى الثلاجة ويقدم بارد

أو من الممكن تقديم الكب كيك على الفور