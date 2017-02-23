طريقة عمل كب كيك الشوكولاتة بكريمة الشوكولاتة
خاص البلاد / الشيف نيفين عباس خبيرة الطهى والتغذية
نقدم لكم عبر السطور التالية طريقة عمل الكب كيك أو المافن بطريقة سهلة وبسيطة مع كريمة الشوكولاتة لتزيين وجه الكب كيك والتمتع به مع أسرتك
تابعى السطور التالية للتعرف على طريقة العمل
المقادير اللازمة لعمل كب كيك الشوكولاتة بكريمة الشوكولاتة
أولاً للكب كيك نحتاج إلى :-
4 حبات من البيض الطازج
2 ملعقة كبيرة من بودرة الكاكاو الغامق
5 ملعقة كبيرة من الطحين الأبيض
ملعقة كبيرة من البيكينج بودر
ملعقة صغيرة من الفانيليا
نصف كوب من السكر الأبيض
ثانياً لكريمة الشوكولاتة نحتاج إلى :-
200 ملل من كريمة الخفق
300 جرام من الشوكولاتة
طريقة عمل كب كيك الشوكولاتة بكريمة الشوكولاتة
الكب كيك :-
نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 200 أى الدرجة المتوسطة
نقوم بإحضار وعاء بلاستيك ونضع به البيض والفانيليا
نقوم بخفق البيض مع إضافة السكر له بالتدريج مع إستمرار الخفق
بعد أن يتضاعف حجم البيض
نقوم بنخل الطحين مع البيكينج بودر وبودرة الكاكاو
ثم يضاف خليط الطحين للبيض ويقلب برفق
نحضر صينية الكب كيك أو المافن
ثم نقوم بوضع أوراق الكب كيك بها لمنع إلتصاق حبات الكب كيك بالصينية
نقوم بوضع مقدار ملعقة إلى ملعقتين كبيرتين فى كل حبة من الورق
ثم نقوم بوضع الصينية فى الفرن على الرف الأوسط
تترك حبات الكب كيك حتى تخبز لمدة 15 دقيقة
فى تلك الأثناء نقوم بعمل كريمة الشوكولاتة
نقوم بإحضار الكريمة ووضعها فى قدر
ثم ترفع على النار
تترك حتى تسخن مع مراعاة عدم غليها فقط الإكتفاء بتسخينها
ثم ترفع من على النار
تكسر الشوكولاتة وتوضع للكريمة الساخنة وتترك لمدة دقيقة
ثم نقوم بتقليبها حتى تذوب تماماً وتترك لتبرد قليلاً
بعد تمام نضج الكب كيك يخرج ويترك ليبرد تماماً
ثم نضع كريمة الشوكولاتة أو الجاناش فى كيس الحلوانى
ثم تزيين وجه الكب كيك بكريمة الشوكولاتة
ومن الممكن حشو الكب كيك بكريمة الشوكولاتة
أو دهن الوجه به بدلاً من التزيين بواسطة القُمع
ثم يوضع فى الثلاجة ويقدم بارد
أو من الممكن تقديم الكب كيك على الفور
التصنيف: صحة وعافية
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