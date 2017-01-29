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خاص البلاد / الشيف نيفين عباس خبيرة الطهى والتغذية

لعشاق الشوكولاتة نقدم لكم اليوم طريقة عمل كيك الشوكولاتة الغنى بطعم رائع لا ينسى مع حشو كريمة الشوكولاتة

تابعى السطور التالية للتعرف على طريقة العمل

المقادير اللازمة لعمل كيك الشوكولاتة بحشو كريمة الشوكولاتة

أولاً مقادير كيك الشوكولاتة

185 جرام من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة

370 جرام من السكر الأبيض الناعم ( وليس البودرة )

3 حبات من البيض بدرجة حرارة الغرفة

300 جرام من الطحين الأبيض

80 جرام من الكاكاو

ملعقة صغيرة من البيكينج بودر

125 ملل من الحليب كامل الدسم

125 ملل من الماء

ثانياً مقادير كريمة الشوكولاتة

125 جرام من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة

200 جرام من السكر البودرة

200 جرام شوكولاتة مذوبة

نصف كوب كاكاو

300 جرام من كريمة الخفق

نصف كوب حليب بودرة مجفف

ثالثاً مقادير جاناش الشوكولاتة ( التغطية )

400 جرام من الشوكولاتة

300 جرام من الكريمة

طريقة عمل كيك الشوكولاتة بحشو كريمة الشوكولاتة

الكيك

نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة

نحضر 2 صينية مقاس 27 × 18 ثم نقوم بوضع ورق زبدة بكل صينية وتترك جانباً

نقوم فى وعاء عميق بخفق الزبدة والسكر معاً حتى يصبح قوام الزبدة والسكر كالكريمة

يضاف البيض الواحدة تلو الأخرى مع إستمرار الخفق

ينخل الطحين مع الكاكاو والبيكينج بودر

يوضع نصف خليط الطحين للبيض ويقلب

ثم يضاف الماء والحليب للبيض ويخفق

يضاف نصف كمية الطحين المتبقية للخليط ويقلب

يصب خليط الكيك فى الصوانى التى قمنا بوضع ورق الزبدة بها

ثم تخبز فى الفرن لمدة 30 – 35 دقيقة

تخرج وتترك لتبرد

الحشو

تخفق الزبدة والسكر البودرة معاً

ثم تضاف لها باقى مكونات الحشو ( الكريمة ، الشوكولاتة المذوبة ، الكاكاو ، الحليب البودرة )

تخفق جيداً حتى تصبح كريمة كثيفة وتترك بالبراد تبرد

نقوم فى تلك الأثناء بعمل التغطية أو الجاناش

نضع الكريمة على النار حتى تسخن

ثم ترفع ونضع لها الشوكولاتة

تترك 5 دقائق

ثم تقلب حتى تذوب تماماً

تترك لتبرد

تجميع الكيك

نقوم بإحضار أول طبقة من الكيك الذى قمنا بعمله بعد أن يبرد تماماً

تحشى بنصف كمية كريمة الحشو

ثم تغطى بطبقة الكيك الثانية

وتغطى بالكريمة بالكامل

تترك بالثلاجة حتى تبرد جيداً

ثم يُصب صوص الشوكولاتة أو الجاناش عليها

تترك لتبرد مرة أخرى

ثم تقطع وتقدم