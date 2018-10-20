خاص البلاد – نيفين عباس

نقدم لكم من المطبخ الكويتى طريقة عمل مموش الروبيان الكويتى مع مقادير وطريقة تحضير سهلة وسريعة

المقادير اللازمة لعمل مموش الروبيان الكويتى

للمموش

كيلو من الأرز البسمتى المنقوع لمدة ساعة

كوب من الماش (العدس) المغسول والمنقوع

ملعقة كبيرة من الثوم المهروس

نصف كوب من الكزبره الخضراء المفرومه

قرن من الفلفل الحار

ملعقة صغيرة الهيل الناعم

ملعقة صغيرة من الكزبره الناعمة

ملعقة صغيرة من الكمون الناعم

ملعقة صغيرة من اللومى الناعم الأسود

مكعبين من مرقه الدجاج

مقادير الحشو

بصل مفروم

زيت

كزبره خضراء مفرومه

نصف كيلو روبيان مجفف منقوع بماء ساخن ومن الممكن إستخدام روبيان طازج

ملعقة صغيرة كزبره

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة هيل بودره

ملعقة صغيرة لومى اسود ناعم

مكعب مرق دجاج

طريقة عمل مموش الروبيان الكويتى

الحشو

يصفى الروبيان ويدق بالهاون حتى ينعم قليلاً ويوضع جانباً

فى مقلاة يوضع البصل ويحمر بالزيت

تضاف البهارات ثم يضاف الروبيان ومكعب مرقة الدجاج ويقلب

تضاف الكزبره الخضراء وتخلط

المموش

فى قدر يوضع الزيت

يضاف 3 ملعقة كبيرة من الحشو المحضر سابقاُ ويحرك

يضاف الثوم ويحرك ثم البهارات والكزبره ومكعبات المرقة

يضاف الماش المصفى ويسكب فوقه الماء المغلى ويترك حتى يغلى مدة 7 دقائق

يصفى الأرز ثم يضاف الى القدر ويخلط بهدوء

يترك على نار هادئه حتى يجف ماء الأرز 10 دقائق اخرى

يسكب الارز في صحن كبير ويزين بحشوة الروبيان

يقدم الطبق ساخن