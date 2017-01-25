طريقة غريبة لاختراق أجهزة أندرويد

شارك عبر واتساب

جدة ــ البلاد

كشفت دراسة تقنية جديدة، عن ظهور قراصنة يستطيعون التقاط نمط فتح قفل الهاتف Pattern، من خلال تصوير حركة أيدي المستخدم على الشاشة، وفقا لما جاء على موقع “ماشبل” التقني.

وقالت الدراسة: إن “الهاكرز” يستطيعون القيام بذلك، بحيث يكونون على بعد 9 أمتار، بحد أقصى عن الضحية، كي تتمكن الكاميرا من التقاط حركة اليد على الشاشة.

وأوضحت الدراسة، أنه بعد ذلك يتم تحليل الفيديو المصور، وإدخاله إلى خوارزمية رؤية حاسوبية Computer Vision، وعندها يصبح الأمر في التوقع.

وأشارت الدراسة إلى أن 40% من هواتف أندرويد، عرضة لهذه المشكلة، بمعدل نجاح يصل إلى 97%.