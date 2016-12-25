طفلة روسية تتكلم سبع لغات

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طفلة روسية تبلغ من العمر أربع سنوات تتكلم سبع لغات من بينها العربية.

لاديفيا تكينا، هذه الطفلة الظاهرة تم اكتشافها في برنامج تلفزيوني للقناة الروسية الأولى, حيث ظهرت الطفلة خلال عرضها مرشحةً لأحد البرامج، وهي تتحدث اللغات الإنجليزية والصينية والفرنسية والإسبانية، فضلا عن العربية، بطلاقة.

ويروي والد الطفلة أنه وضع ابنته في مناخ متعدد اللغات منذ ولادتها تقريباً، فبدأت تتعلم الإنجليزية أولاً، وبعدها راحت تتعلم لغات أخرى على أيدي مربيات روسيات وأجنبيات.