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طقس ممطر على كافة مناطق المملكة

كتبه adminaccess_time18 / صفر / 1440 هـ      30 أكتوبر 2018chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- حماد العبدلي

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمس تنبيهاً متقدماً يتضمن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح مثيرة للأتربة، قد تؤدي إلى جريان السيول، تشمل عدداً من مراكز محافظة الطائف والأجزاء المجاورة لها.

ودعت إدارة الدفاع المدني بالمحافظة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من التنزه في بطون ومهابط الأودية، وعدم استخدام الهاتف الجوال لتجنب حوادث الصواعق واتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني.

كما توقع المتحدث الرسمي للارصاد حسين القحطاني هطول أمطار على محافظة جدة خلال الأيام القادمة.

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