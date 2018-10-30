طقس ممطر على كافة مناطق المملكة

جدة- حماد العبدلي
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أمس تنبيهاً متقدماً يتضمن هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تصحب بزخات من البرد ورياح مثيرة للأتربة، قد تؤدي إلى جريان السيول، تشمل عدداً من مراكز محافظة الطائف والأجزاء المجاورة لها.
ودعت إدارة الدفاع المدني بالمحافظة المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر من التنزه في بطون ومهابط الأودية، وعدم استخدام الهاتف الجوال لتجنب حوادث الصواعق واتباع تعليمات وإرشادات الدفاع المدني.
كما توقع المتحدث الرسمي للارصاد حسين القحطاني هطول أمطار على محافظة جدة خلال الأيام القادمة.